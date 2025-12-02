UCCL pide coordinación para controlar peste porcina y "superpoblación" de jabalí en una situación "extremadamente" grave

El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha reclamado coordinación entre las diferentes administraciones autonómicas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para controlar la peste porcina africana así como la "superpoblación" de jabalí.

Palacín, en el marco de una rueda de prensa para abordar la situación generada por la dermatosis nodular contagiosa, ha advertido de la situación "extremadamente grave" que supone esta enfermedad, lo que puede tener consecuencias "tremendas", ya que España exporta el 40 por ciento de la producción de porcino y, "si se cortan las exportaciones, se cae el sector".

El responsable autonómico de UCCL se ha expresado así después de que la Junta de Castilla y León haya anunciado que se intensificará la caza del jabalí en la Comunidad para reducir las posibilidades de expansión de la peste porcina si llegara algún caso a Castilla y León.

El responsable de UCCL se ha mostrado de acuerdo con esta medida, que ha afirmado que llevaban mucho tiempo pidiendo porque hay un problema de "superpoblación" de jabalís, cuyo número se ha multiplicado por cuatro en los últimos 20 años. "Estamos ya a un nivel de plaga y esto está causando un desequilibrio entre las especies que deben estar en el campo", ha advertido Palacín, quien ha reclamado que también sea efectiva la declaración de emergencia cinegética y se controle esta población.

Sin embargo, ante la situación tras la aparición de casos en Cataluña, considera que lo fundamental es que haya "realmente" una coordinación entre administraciones para controlar los focos, que ahora están "muy localizados" y, aunque reconoce que se está trabajando incluso con la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha reclamado que se centren los esfuerzos en esa zona.

Además, considera necesario que haya una "erradicación" del jabalí en ese perímetro porque es el que transmite la enfermedad y que se haga un "control estricto" de las granjas.

A este respecto, ha incidido en que hay "dos realidades" muy distintas en el porcino, por un lado el intensivo, en el que es "muy improbable" que llegue la enfermedad porque los sistemas de bioseguridad son muy estrictos, pero por otro lado en el porcino extensivo de ibérico, sobre todo en Castilla y León, Extremadura y Andalucía ha advertido de la posible transmisión al poder estar en contacto con los jabalís, que son el vector fundamental.

"Lo importante y los esfuerzos que se tienen que tomar ahora es en controlar la población de jabalís en los focos que ha habido, hacer un perímetro lo más amplio posible y, a partir de ahí, hacer un seguimiento estricto de la población de jabalís en toda España", ha explicado González Palacín.

CIERRE DE EXPORTACIONES

Jesús Manuel González Palacín ha apuntado que se exporta el 40 por ciento de la carne de porcino y, en caso de que se "corten" las exportaciones, se "cae el sector", por lo que ve fundamental "controlar" este asunto.

En este sentido, ha aclarado que hay países que contemplan una "regionalización" de la producción, como en el caso de China, y no van a importar carne de porcino de Cataluña (concretamente de Barcelona) pero sí de Castilla y León y de otras zonas porque entienden que son de realidades "totalmente distintas".

Sin embargo, otros países engloban a toda España como un único exportador, por lo que no van a importar carne de porcino mientras haya un foco, a pesar de que ha recordado que no se trata de una zoonosis y no se transmite a las personas, pero sí va a tener unas consecuencias económicas "importantes" para el sector si se extiende la enfermedad y si hay más países dejan de importar desde España.

González Palacín ha aclarado que el sector "va realmente bien", con un sistema "muy eficiente", un sector muy competitivo y que no necesita ayudas, aunque haya tenido sus crisis.

Por eso, ha avisado de que puede ser "demoledor" para el sector que esta enfermedad se extienda, por lo que ha reiterado centrar todos los esfuerzos en los focos, controlar los vectores, que son los jabalís, y que la UME se emplee "a fondo" en las zonas donde hay focos.

PRECIOS

En cuanto al impacto que pueda tener en los precios, el responsable autonómico de UCCL, considera que en principio la situación no debería afectar a los mismos porque el país que más cerdo español recibe es China, que contempla la citada regionalización y va a seguir consumiendo en los próximos meses "si la situación no cambia", por eso ve fundamental que los focos no salgan de las zonas donde se han detectado.

Sin embargo, al haber otros países que podrían dejar de importar, aunque sean "los menos importantes", ve necesario también hacer un esfuerzo diplomático e intentar convencerles de que "España es grande, que España es muy diversa y que el problema de una zona no tiene por qué afectar al resto".

En cuanto al consumidor en el país, cree que si se cierran fronteras podría darse el caso de que hubiera "sobreoferta" y que el precio pudiera bajar, pero se desconoce cómo podría evolucionar.

"Esperemos que no tengamos que hablar de un descenso dramático de los precios del porcino porque ahora mismo yo creo que es una carne asequible, barata, si baja más, pues el consumidor tampoco lo va a notar", ha agregado el responsable de UCCL.

Por el contrario, considera que muchos ganaderos tendrían que "cerrar" si se extendiera la enfermedad porque trabajan con volúmenes muy grandes, miles de animales, pero márgenes "muy ajustados".