UCCL reclama a la Junta que inspeccione de oficio a las bodegas que paguen la uva por debajo de costes

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, durante una rueda de prensa acompañado por el representante de Viñedo Regional de la organización, Alfonso Domingo, y el responsable del vino de Rueda, Ramón Prieto de Frías - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha reclamado a la Junta que abra de oficio inspecciones y expedientes a las bodegas que estén pagando la uva a los viticultores por debajo de los costes de producción, al considerar que la actual aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria obliga al productor a denunciar y, por tanto, no resulta efectiva ante el temor a perder posteriormente como cliente a la bodega.

Así lo ha trasladado el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, durante una rueda de prensa celebrada este martes en la que ha estado acompañado por el representante de Viñedo Regional de la organización, Alfonso Domingo, y el responsable del vino de Rueda, Ramón Prieto de Frías.

González Palacín ha explicado que la situación del viñedo atraviesa "un momento crítico" debido al incremento de los costes de producción y, especialmente, a la caída de los precios que reciben los viticultores, que, según ha señalado, "no cubren ni con mucho los costes de producción".

A este respecto, ha reclamado que la herramienta de costes de producción elaborada y publicada por la Consejería de Agricultura, una "reivindicación histórica" de las organizaciones agrarias, tenga una aplicación efectiva y sirva para proteger a los productores frente a precios que se sitúen por debajo de esos costes.

Por esta razón, ha advertido de que ningún viticultor "va a denunciar a una bodega porque no va a volver a vender vino a esa bodega en la vida", por lo que ha defendido que sea directamente la Administración autonómica la que supervise las operaciones y actúe cuando detecte posibles incumplimientos de la normativa.

El coordinador de UCCL ha asegurado que existen bodegas que pagan "muy por debajo de coste de producción" y ha señalado que algunas lo hacen incluso "a mitad de coste de producción", lo que evidencia un desequilibrio entre el productor y la industria.

La organización agraria ha planteado también cambios en el sistema de representación de los consejos reguladores de las denominaciones de origen ante la posibilidad de que las elecciones a estos órganos se celebren a finales de este año o a comienzos del próximo.

González Palacín ha censurado que desde hace más de 20 años existe, a su juicio, "un clarísimo desequilibrio de fuerzas" en estos organismos, con una mayor representación del sector bodeguero frente a los viticultores.

Por ello, ha explicado que las organizaciones agrarias han trasladado al consejero de Agricultura su propuesta de establecer un único estrato para que bodegas y viticultores estén representados al 50 por ciento en los consejos reguladores de las denominaciones de origen.

UCCL vincula esta cuestión con la evolución de la superficie de viñedo y con el incremento de la producción, al considerar que el actual sistema de representación ha favorecido un modelo que ha contribuido a aumentar la oferta y, según su valoración, a presionar a la baja el precio de la uva.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA

En el caso concreto de la Denominación de Origen Rueda, el responsable del sector de vino blanco de UCCL y vocal de su Consejo Regulador, Ramón Prieto de Frías, ha cifrado en 144 millones de kilos la uva entregada durante la última vendimia acogida a esta denominación.

En este sentido, ha explicado que la vendimia en Rueda comenzó el 12 de agosto y concluyó el 24 de septiembre, con picos de entrada superiores a seis millones de kilos durante los primeros días de septiembre y de más de siete millones a partir del día 7.

El responsable del sector de vino blanco ha señalado además que entre el 95 y el 98 por ciento de la uva de Rueda se vendimia actualmente con máquina y habitualmente durante la noche, con el objetivo de aprovechar las temperaturas más frescas y evitar problemas de oxidación de la uva.

Respecto a los costes de producción, ha indicado que la Consejería de Agricultura ha establecido para Rueda un coste de 0,49 euros por kilo para el viñedo en espaldera y de 0,68 euros para el viñedo en vaso, mientras que UCCL sitúa su cálculo en 0,55 euros por kilo.

El representante de UCCL ha atribuido el incremento de los costes en Rueda, entre otros factores, al precio del gasóleo, los productos fitosanitarios y, especialmente, la mano de obra, que, según ha apuntado, ha tenido un coste elevado durante esta campaña.