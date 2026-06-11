UCCL reclama medidas ante la muerte de más de 3.900 cabezas de ganado por ataques de lobo en CyL en 2024 . - UCCL

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) una reunión urgente para abordar la gestión del lobo, tras registrarse más de 3.900 cabezas de ganado muertas en Castilla y León por ataques de esta especie durante el año 2024.

La organización ha criticado la negativa del departamento dirigido por Aagesen a mantener este encuentro, una decisión que han considerado cuestionable debido a las importantes pérdidas económicas y a la creciente preocupación de los ganaderos en una de las comunidades autónomas más castigadas de España.

Por su parte, el MITECO ha rechazado el encuentro al considerar que en estos momentos no existe información novedosa ni nuevas medidas sobre el conflicto con la ganadería extensiva, por lo que ha sugerido posponer una posible reunión al último trimestre del año.

Ante esto, Unión de Uniones ha defendido que la cita está plenamente justificada, ya que la tramitación del Informe sexenal sobre la situación del lobo sigue siendo una tarea del Ministerio, a pesar de que el Gobierno central haya aludido a que la gestión ya ha pasado a ser una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

La organización agraria, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha insistido en que las ayudas y compensaciones actuales están muy lejos de cubrir el perjuicio real que sufren las explotaciones ganaderas y ha recordado que la normativa europea permite financiar hasta el 100 por ciento del coste de las medidas preventivas. Asimismo, ha reclamado que se mantengan los fondos estatales destinados a la prevención y compensación de daños, y ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León está retrasando de forma injustificada el pago de las ayudas, lo que ha generado un creciente malestar en el sector.

UCCL ha advertido de que los datos oficiales son solo la punta del iceberg y no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que muchos ganaderos optan por no denunciar los ataques debido a la escasa cuantía de las indemnizaciones y a la complejidad de los trámites administrativos. Además de los animales muertos, la organización ha recordado la existencia de otros daños difíciles de cuantificar en los rebaños, tales como abortos, pérdidas de producción, estrés y una situación de inseguridad permanente para los profesionales del campo.

Castilla y León se ha mantenido entre los territorios más afectados por la presencia del lobo junto a Asturias, región que ha registrado una cifra similar de pérdidas. Por detrás de ambas comunidades se han situado Cantabria, con cerca de 3.000 animales afectados, y Galicia, donde los datos oficiales han contabilizado alrededor de 1.900 ataques.

Desde la organización han concluido que resulta incomprensible que el Ministerio no considere prioritario escuchar al sector cuando se han perdido casi 4.000 cabezas de ganado en un solo año en la comunidad castellana y leones