La UEMC abordará la relación de los jóvenes con el vino en el XV Curso de Verano del Vino los días 15 y 16 de julio

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC) acogerá los días 15 y 16 de julio la XV edición del Curso de Verano del Vino titulado 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?', en el que se abordará cómo los cambios generacionales, las nuevas formas de ocio y la comunicación digital están transformando la relación de los jóvenes con el vino.

El encuentro reunirá en Valladolid a bodegueros, sumilleres, periodistas especializados, responsables de comunicación, creadores de contenido y expertos en turismo, marketing y nuevas tecnologías para analizar cómo están cambiando los hábitos de ocio y consumo de las nuevas generaciones y qué puede hacer el sector vitivinícola para seguir siendo relevante en el futuro.

La inauguración del Curso correrá a cargo del rector de la UEMC, David García López, el 15 de julio a las 10:45 horas, tras lo que comenzarán la primera sesión a las 11 horas con la mesa redonda 'Del tardeo al sober curious: cómo han cambiado los planes', centrada en los profundos cambios sociales y culturales que han transformado las formas de ocio de los jóvenes.

Participarán Santi Rivas, crítico, divulgador y una de las voces más influyentes del vino en España; Flor Bonet, gerente del Palacio de Canedo de Prada A Tope; Vicente Ortega, impulsor del encuentro Catarsis, que ha conseguido unir vino y música para atraer a cientos de jóvenes en Valladolid; y Pablo Parrilla, vicepresidente económico de la Confederación Española de Agencias de Viajes y director de Expansión de Pangea.

La mesa 'La importancia del lenguaje: ¿Las redes sociales beben vino?' abordará, a partir de las 11:45 horas, hasta qué punto el vino está presente en las plataformas digitales donde los jóvenes construyen hoy sus referencias culturales y de consumo.

Participarán Mónica Rosón 'La Cataora', sumiller profesional y una de las divulgadoras del vino más seguidas en redes sociales; Sofía Atienza, creadora de contenido y cofundadora del proyecto Lacrima Terrae; Ana Portela, directora de Comunicación de Bodegas José Pariente; y María Luisa Sánchez, directora de Vinoinfluencers World Awards.

La jornada concluirá con la mesa 'La cata: una nueva forma de entender el vino', dedicada desde las 12:30 horas a explorar cómo las experiencias de cata pueden adaptarse a nuevos públicos y nuevas formas de relacionarse con el producto. Participarán Juanma Terceño, Brand Manager del Grupo Arzuaga y Pazo de Rubianes; Lucía San José, de Bodegas Divina Proporción; y el periodista especializado Javier Pérez Andrés. La sesión finalizará con una experiencia de cata y aperitivo.

La segunda jornada pondrá el foco en una cuestión cada vez más presente en el sector: la percepción que tienen los jóvenes del vino.

La mesa 'La percepción de los jóvenes y nuevos conceptos de bodegas y botellas: ¿Tiene el vino un problema de vibe?' reunirá, a partir de las 11 horas, a Ana Carazo, fundadora de Bodegas La Loba; Carlos González, director técnico de la Guía Peñín; y José Antonio Santiso, responsable de Bodegas Santiso González.

Los participantes debatirán sobre si el vino sigue siendo percibido por parte de los jóvenes como un producto excesivamente técnico, complejo o alejado de sus códigos culturales actuales, así como sobre la necesidad de repensar formatos, diseño, comunicación y experiencias.

El programa continuará a las 11:45 horas con la mesa 'Empezar a crear comunidad: las bodegas que sí están conectando', donde se compartirán experiencias reales de proyectos que han logrado acercarse a nuevos consumidores mediante el enoturismo, la gastronomía, la música, las redes sociales o nuevas estrategias de marca.

Intervendrán Juan Príncipe, de Bodega César Príncipe; Teresa Sanz, de Bodega Severino Sanz; y Francisco Barona, uno de los elaboradores de referencia de la Ribera del Duero.

La última mesa redonda, 'El futuro del vino: tradición, IA y nuevos códigos', analizará desde las 12:30 horas cómo tecnologías como la inteligencia artificial, los formatos digitales, la creación de comunidades online o categorías emergentes como los vinos sin alcohol pueden transformar la forma de producir, comunicar y consumir vino.

Participarán Javier Bermejo, creador de contenido de Descorchando en Bodegas; Juan Beda, cofundador de Eventival; y Beatriz Moro, presidenta de Win, la línea de vinos sin alcohol de Bodegas Familiares Matarromera.

La jornada incluirá a las 13:15 horas la entrega del Premio 'Toda una vida dedicada al mundo del vino' y concluirá con un brindis en honor al premiado y una cata de clausura con Zarvi Rosado, de Bodegas Vizar.