La UEMC acogerá el 6 y 7 de marzo una edición récord del Trofeo Rector con 1.200 participantes

VALLADOLID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid será sede los próximos 6 y 7 de marzo de la Fase Final del Trofeo Rector de Universidades de Castilla y León, una de las citas "más destacadas" del deporte universitario en la Comunidad, que alcanza en esta edición "cifras récord" de participación, con más de 1.200 personas, entre deportistas, técnicos y voluntarios, que harán posible "un evento que combina competición, convivencia y espíritu universitario".

Durante estas jornadas, Valladolid acogerá a estudiantes procedentes de todas las universidades públicas y privadas de Castilla y León, para consolidarse "como punto de encuentro del deporte universitario autonómico".

Participarán la Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid, Universidad de León y Universidad de Burgos, junto con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, la Pontificia de Salamanca, IE University de Segovia, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad Isabel I de Burgos. "Siete de estas universidades competirán en todas las modalidades deportivas, todo un hito dentro del torneo", detallan desde la organización a través de un comunicado.

La presentación de esta edición ha contado con la participación del rector de la UEMC, David García López; del director general de Deportes de la Junta, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; y de la Concejala de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez Jiménez.

Para García López, acoger la Fase Final del Trofeo Rector es "asumir un compromiso con el sistema universitario de Castilla y León, desde el rigor organizativo y el respeto a los valores que nos definen". "Entendemos el deporte como una parte esencial de la educación superior, porque impulsa la convivencia, la excelencia y refuerza los lazos entre universidades", ha afirmado el rector de la UEMC.

Por su parte, Sánchez-Guijo Acevedo ha destacado la importancia de "unir deporte y formación". "Está más que probado que ambas facetas se retroalimentan y mejoran mutuamente", ha asegurado para felicitar a las instituciones académicas de la Comunidad por organizar "desde hace muchos años esta competición, con un importante componente de convivencia".

Finalmente, Mayte Martínez ha señalado que el reconocimiento de Valladolid como Ciudad Europea del Deporte "respalda el trabajo que la ciudad desarrolla en favor de la práctica deportiva, la vida saludable y la cohesión social", y valora "la red de instalaciones municipales y el compromiso con el deporte base e inclusivo, así como el fomento de hábitos saludables en todas las edades".

Durante el acto se dio a conocer además el cartel oficial del Trofeo Rector, una imagen "que simboliza el espíritu de convivencia, diversidad y esfuerzo que define esta cita deportiva y universitaria".

DIEZ MODALIDADES

Las competiciones se desarrollarán en diez modalidades deportivas, tanto colectivas como individuales. En el apartado colectivo se disputarán encuentros de baloncesto, balonmano, fútbol 11, fútbol sala y voleibol, mientras que las modalidades individuales incluirán ajedrez, bádminton, pádel, tenis de mesa y tenis. Esta variedad evidencia el compromiso de las universidades con una formación integral del alumnado, en la que el deporte ocupa un lugar destacado.

La elevada participación y la diversidad de disciplinas requerirán el uso de once instalaciones deportivas distribuidas por toda la ciudad de Valladolid, entre ellas los polideportivos Barrio de las Delicias, Lalo García, Pilar Fernández Valderrama, Canterac, Narciso Alonso Cortés y Huerta del Rey; los Campos de Fútbol del Parque de Canterac; el Polideportivo Jesuitinas; el Club Raqueta; la AEsguevillas Tennis Academy y el propio Campus UEMC, reforzando el impacto del evento tanto en la vida deportiva como en la vida social de la ciudad.