UEMC y Ayuntamiento de Valladolid reúne el viernes a expertos en la industria del videojuego en la jornada 'Press Start'

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y el Ayuntamiento de Valladolid reunirán el viernes, 15 de mayo, a expertos en la industria del videojuego en la jornada 'Press Start'.

El encuentro abordará el funcionamiento real de la industria del videojuego, las oportunidades de carrera profesional y las nuevas vías de generación de ingresos en uno de los sectores tecnológicos con mayor crecimiento a nivel global, han informado a Europa Press fuentes de la Institución académica.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Campus Innova-Sostenible, desarrollado conjuntamente por la UEMC y el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico (IdeVa), dentro del ciclo 'Valladolid, un ecosistema innovador en crecimiento', orientado a reforzar la conexión entre universidad, empresa y sectores estratégicos vinculados a la economía digital.

'Press Start' reunirá a profesionales con experiencia en proyectos internacionales y en el desarrollo de estudios independientes, que ofrecerán una visión aplicada de la industria del videojuego y de sus dinámicas reales de trabajo.

Entre los ponentes destaca Pablo José de Andrés, senior technical artist con trayectoria en producciones como Stalker 2, The Callisto Protocol o Tomb Raider, quien analizará el papel de la comunicación técnica en los estudios AAA y su impacto en la coordinación de equipos de alto nivel.

La jornada contará también con la participación de Bárbara Barroso, experta en formación internacional y embajadora de Mujeres en Videojuegos, que abordará las competencias clave para el desarrollo profesional en el sector y la evolución de los perfiles demandados en un entorno cada vez más globalizado y especializado.

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Por su parte, Carlos Belenguer (MelenitasDev) ofrecerá una visión sobre nuevas formas de monetización en el desarrollo de videojuegos, con especial atención a la creación de comunidad, los ecosistemas digitales y la sostenibilidad de los proyectos independientes.

El programa incluirá además la presentación de la Valladolid Game Development Association (VAGDA), a cargo de David Lorenzo, una iniciativa orientada a fortalecer el tejido profesional del desarrollo de videojuegos en la ciudad y a fomentar la colaboración entre perfiles creativos, técnicos y empresariales.

Asimismo, se dará a conocer Tech Lab 1094, el Laboratorio Tecnológico de Contenidos Digitales de Castilla y León, orientado a fomentar el emprendimiento en esta industria, generar un ecosistema en torno a los videojuegos, la realidad virtual y aumentada, la inteligencia artificial, la formación y la producción audiovisual.

Tras un espacio de networking , la jornada concluirá con una mesa redonda sobre 'El futuro del talento y la tecnología', en la que se analizarán los principales retos del sector, la evolución del empleo en la industria del videojuego y las oportunidades que abre la digitalización en un entorno global cada vez más competitivo.

Dirigida a estudiantes, profesionales, emprendedores e inversores, 'Press Start' se configura como un punto de encuentro estratégico para conectar talento, empresa e innovación en un sector con fuerte proyección internacional y creciente impacto económico.

Con esta iniciativa, tanto la UEMC como el Ayuntamiento de Valladolid refuerzan su alianza para posicionar a la ciudad como referente en innovación, empleabilidad y transferencia de conocimiento. Ambas entidades consolidan su papel con proyectos de referencia en la formación de talento vinculado a la economía digital, la tecnología y los nuevos modelos de negocio emergentes.