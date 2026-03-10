UEMC celebra desde el jueves su 'Mes del Laboratorio Social' donde la comunicación social será el centro del análisis

Cartel del 'Mes del Laboratorio Social' de la UEMC. - UEMC

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid lanza la quinta edición de su 'Mes del Laboratorio Social', un programa académico y divulgativo que situará la comunicación social en el centro del análisis sobre convivencia, tecnología y bienestar colectivo.

Bajo el lema 'Comunicar en convivencia', el programa analizará cómo el intercambio de significados -desde la charla cotidiana hasta el impacto de la inteligencia artificial (IA) y el cine- influye en la forma en que las sociedades actuales construyen relaciones, conocimiento y cohesión social.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo jueves 12 de marzo, a las 10:30 horas a cargo del rector de la UEMC, David García López, y la conferencia inaugural, titulada 'Comunicación social: del medio tradicional al ecosistema digital', será impartida por Enrique Arnanz Villalta, sociólogo, filósofo y presidente de honor de la Fundación Esplai Ciudadanía Comprometida.

Arnanz, referente en el ámbito de la participación social y la ciudadanía digital, abordará el reto de pasar de "hablar al mundo a hablar con el mundo", y planteará las nuevas narrativas como una herramienta de inclusión frente a la soledad y la polarización.

Tras su ponencia, el programa continuará con una entrevista en profundidad al propio Arnanz conducida por Miguel Ángel Díaz Monsalvo, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la UEMC, en la que se analizarán las claves de la ciudadanía comprometida en la era digital.

Como broche a esta primera sesión, la UEMC celebrará el acto de entrega de los Diplomas de Compromiso Social y Desarrollo Humano Sostenible, un reconocimiento que pone en valor la implicación de la comunidad universitaria con los retos globales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Además, desde este primer día, y como novedad simbólica, el Hall del Edificio 03 de la UEMC albergará la instalación 'Tu rincón de pensar: ¿Por qué gritas?' en el que a partir de una reproducción de 'El grito', del pintor expresionista noruego Edvard Munch, se invita a la comunidad universitaria a un encuentro cara a cara con la obra para reflexionar sobre si es necesario gritar para ser escuchado en la sociedad actual o si es posible recuperar espacios de silencio y escucha activa.

Durante la segunda semana, la actividad se centrará en los 'Espacios de Comunicación', y continuará el 16 de marzo con una jornada dedicada al análisis de la narrativa y el lenguaje audiovisual.

El aula de innovación acogerá a las 12 horas una mesa redonda organizada por el Club de Lectura y el Aula de Cine y Derechos Humanos de la UEMC centrada en la emblemática película 'El Gran Gatsby'. En ella se debatirá sobre la contraposición entre realidad e ilusión y cómo la comunicación y la convivencia entre clases se ven condicionadas por contextos de cambio social.

Ese mismo día, la actividad se trasladará al plató de televisión de la UEMC, donde a las 17 horas los estudiantes protagonizarán un taller práctico de creación televisiva.

La tecnología y su impacto en las relaciones humanas centrarán la sesión del 18 de marzo. El Aula de Impacto Tecnológico, el Aula de Sabios y el Club de Debate de la UEMC abrirán un espacio de reflexión crítica sobre el uso de las TIC y las nuevas formas de interacción.

La jornada contará con la intervención de Luis Platón, CEO de Blue Connecting, quien profundizará en el concepto de "Interfaces Humanas" y la necesidad de diseñar herramientas digitales que se adapten a las personas, especialmente a aquellas que sufren la brecha digital.

El encuentro culminará con un debate intergeneracional entre expertos y estudiantes sobre el papel de la tecnología en la construcción de un futuro digital plenamente accesible y humano.

Con esta quinta edición, la Universidad Europea Miguel de Cervantes refuerza su compromiso con la formación integral, consolidando el Laboratorio Social como un espacio universitario de diálogo, innovación docente y transferencia de conocimiento donde la comunicación se posiciona como un elemento clave para la convivencia democrática y la comprensión entre comunidades y culturas.