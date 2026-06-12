La UEMC celebra este sábado la graduación de un centenar de estudiantes de programas online y semipresenciales

Archivo - Un acto de graduación en la UEMC - UEMC - Archivo

VALLADOLID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid acogerá este sábado, 13 de junio, a partir de las 12.00 horas, el acto de graduación e imposición de becas de los estudiantes de titulaciones online y semipresenciales pertenecientes a la Promoción 2026, una ceremonia que tendrá lugar en el Paraninfo de la institución académica.

La cita estará presidida por el rector de la universidad, David García López, y contará como padrino con el experto en transformación empresarial Javier Ochoa, quien actualmente ejerce como Director de Adopción y Gestión del Cambio en Data & AI en Banco Santander.

Asimismo, el alumno del Grado en Organización Industrial Cristian A. López pronunciará un discurso en representación de toda la promoción. En el acto participará un centenar de alumnos procedentes de 26 programas de grado y máster. En concreto, asistirán estudiantes de las modalidades híbridas y virtuales de los grados en Derecho, Educación Primaria, Periodismo, ADE, Psicología, Publicidad y Relaciones Públicas, Criminología, Ingeniería Informática, Ingeniería de Organización Industrial y Nutrición Humana y Dietética.

De igual modo, se sumarán los alumnos de los másteres universitarios en Tecnología Educativa y Competencias Digitales, Dirección y Gestión de Personas, Dirección y Planificación Financiera, Organización y Comunicación de Eventos, Gerontología y Atención a la Dependencia, Investigación y Gestión de la Innovación, Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas, Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media, Dirección y Administración de Empresas (MBA), Psicopedagogía, Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos (Big Data), Acceso a la Abogacía y la Procura, Energías Renovables y Sostenibilidad Energética, Innovación e Investigación en Educación, Imagen Pública, Dirección de Eventos y Protocolo, y Prevención de Riesgos Laborales, acompañados por profesores, personal investigador y de administración y servicios.