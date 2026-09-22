La UEMC celebra el viernes el Acto de Apertura del Curso 26-27

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VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará este viernes, día 25 de septiembre, el solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2027-2028, presidido por el rector David García López, un curso marcado por la continua mejora del Campus Universitario, la actualización de los planes de estudio y las nuevas titulaciones.

La UEMC inicia un nuevo curso con una consolidada oferta académica presencial, híbrida y online de 16 grados, 8 dobles grados, 2 dobles titulaciones internacionales, 18 másteres y 2 programas de doctorado, que contarán con la confianza de más de 5.500 estudiantes.

Al evento, que tendrá lugar a las 12.00 horas en el Paraninfo de la UEMC, se espera que acudan el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández; la directora de Universidades e Investigación y el director general de Deportes de la Junta, Blanca Ares González y Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, respectivamente; la delegada territorial en Valladolid de la Junta, Raquel Lourdes Alonso Hernández; el vicepresidente primero de la Diputación de Valladolid, David Esteban Rodríguez, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez Cuadrillero.

Asimismo, se contará con los rectores de las universidades de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y de Burgos, José Miguel García Pérez, además de la secretaria general de la Universidad de León, Pilar Gutiérrez Santiago; el vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la Universidad de Valladolid, José Ramón González García; el vicerrector de Ordenación Académica, Profesorado y Calidad de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco José Álvarez García; el vicerrector de Estudiantes de la IE University, Miguel Larrañaga Zulueta, y la vicerrectora de Investigación de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Patricia Cabrero Lobato.

El Consejo de Administración de la UEMC también estará arropado por una representación de la sociedad civil y militar de Castilla y León (organizaciones sociales, empresas, clubes deportivos, asociaciones, medios de comunicación), estudiantes, PTGAS y PDI.

PROGRAMA

El acto de apertura comenzará con la lectura de la memoria del curso 2025-2026 a cargo del secretario general de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Juan Casado Canales. A continuación, el director del Departamento de Enseñanzas Técnicas de la UEMC, Óscar Javier Prieto Izquierdo, será el encargado de impartir la lección inaugural, titulada 'El camino junto a la inteligencia artificial: manejando agentes', que versará sobre cómo la Inteligencia Artificial es uno de los resultados del avance de la tecnología encargada de llevar a cabo el procesamiento automático de la información: la Informática.

Durante su intervención, el ponente se centrará en explicar las bases en las que se asienta la Inteligencia Artificial y recorrer el camino que ha llevado a su hallazgo. Desde la concepción del computador y los avances y retos obtenidos con su uso, hasta la gestación de la idea de construir sistemas inteligentes y los retos, desafíos y consecuencias de la aplicación de estos en diferentes campos.

Posteriormente, será el turno del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, quien dirigirá unas palabras a los asistentes. Por último, el rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, David García López, pronunciará el discurso de apertura del Curso Académico 2026-2027, en el que hará hincapié en las novedades que la UEMC presentará durante el curso y donde desgranará las principales líneas estratégicas que se pondrán en marcha durante los próximos meses.

PERFIL DEL PONENTE

Óscar Javier Prieto Izquierdo es Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Ingeniero en Informática y Doctor en la especialidad de Informática, con una sólida trayectoria docente e investigadora vinculada a la informática, la inteligencia artificial y la innovación educativa. Actualmente es profesor del Departamento de Enseñanzas Técnicas de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, donde imparte docencia en el Grado en Ingeniería Informática y en el Grado en Ingeniería de Organización Industrial, fundamentalmente en el ámbito de los Fundamentos de la Informática y la Inteligencia Artificial.

En el ámbito de la gestión universitaria, es director del Departamento de Enseñanzas Técnicas de la UEMC y director del Aula de Impacto Tecnológico, integrada en el Laboratorio Social de la Universidad y promovida por el Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria. Este espacio constituye un punto de encuentro para la reflexión crítica y constructiva sobre el papel de la tecnología en la sociedad actual y sus diferentes usos, abordando cuestiones como su impacto en la comunicación y en los procesos de socialización. Su actividad investigadora se centra en la aplicación de la Inteligencia Artificial en diferentes ámbitos y en el estudio y aplicación de procedimientos innovadores en la actividad docente.