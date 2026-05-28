La UEMC y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid afrontarán juntos su sexta temporada consecutiva

Jesús Zarzuela (i), consejero delegado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y Saúl Hernández (d), director general del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid. - UEMC

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid seguirán vinculados una temporada más tras renovar el acuerdo de patrocinio principal que une a ambas entidades desde 2018.

De este modo, el conjunto vallisoletano continuará compitiendo bajo la denominación UEMC Baloncesto Valladolid durante la temporada 2026/2027. La renovación del acuerdo, presentada este jueves en la Universidad, "consolida una alianza estratégica que alcanza ya su sexta temporada consecutiva con la UEMC como patrocinador principal y la octava desde el inicio de la colaboración entre ambas instituciones".

El acto de presentación contó con la participación del consejero delegado de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, Jesús Zarzuela, y el director general del Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, Saúl Hernández, quienes destacaron la solidez de una relación construida más allá del ámbito estrictamente deportivo, señala la institución académica a través de un comunicado.

"La renovación de nuestro compromiso con el CBC UEMC Valladolid va mucho más allá de un patrocinio o de una temporada: creemos en un proyecto de ciudad, de valores y de formación", ha asegurado el consejero delegado de la Universidad. "La UEMC no solo acompaña al club, también forma parte de él, formando a muchas de las personas que hoy lideran, entrenan y representan al equipo, porque el baloncesto enseña a competir, pero la universidad ayuda a entender para qué se compite y a prepararse para el futuro dentro y fuera de la cancha", ha añadido Zarzuela.

Por su parte, el director general del club morado, Saúl Hernández, ha incidido en la longevidad del acuerdo para hablar de una unión "todavía más a futuro".

"Estamos enormemente agradecidos a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Como bien ha dicho Jesús, esta temporada el primer equipo cuenta ya con tres jugadores y tres técnicos que son alumnos o exalumnos de la Universidad, con lo que estamos tremendamente vinculados. Si contamos el equipo filial, la cifra aumenta de forma importante. Es una apuesta firme por nuestro proyecto que ratifica la estabilidad del mismo y la suya por el deporte, algo nada habitual en estas categorías de baloncesto nacional. Además, ambas partes tenemos la intención de que sean más todavía más temporadas juntos", ha añadido.

La continuidad del patrocinio llega además en una temporada "especialmente significativa" para la entidad universitaria, ya que el primer equipo morado contará con la mayor presencia hasta la fecha de estudiantes y exalumnos de la UEMC en su plantilla y cuerpo técnico, hasta un total de seis, reforzando la conexión entre deporte, formación universitaria y desarrollo profesional.

Serán el capitán Juan García-Abril, Pablo Martín y el reciente fichaje Jorge Martínez, a los que se suman el primer entrenador, David Barrio, su segundo, Álvaro Díaz, y su asistente, Pablo Roldán

La Universidad Europea Miguel de Cervantes mantiene desde hace años una "firme apuesta" por el deporte como herramienta de formación, proyección social y generación de oportunidades, especialmente en Valladolid y su entorno. "Una implicación que se ha consolidado como uno de los ejemplos de colaboración estable entre universidad y deporte profesional en Castilla y León", añade la información.

En un contexto marcado por la dificultad para mantener proyectos deportivos sostenibles a largo plazo, ambas entidades subrayaron el valor de una alianza basada en la estabilidad, el compromiso mutuo y el respaldo continuado a un proyecto deportivo vinculado a la ciudad y a su tejido social.

Con esta renovación, la UEMC y el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid refuerzan un modelo de colaboración que une formación, deporte, empleabilidad y compromiso con el desarrollo del talento local, consolidando además la marca UEMC Baloncesto Valladolid como uno de los referentes deportivos de la ciudad.