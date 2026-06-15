La UEMC dedicará sus Cursos de Verano al sueño, la salud mental y el futuro del vino ante los cambios generacionales

Cartel de los Cursos de Verano. - UEMC

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid celebrará durante el mes de julio una nueva edición de sus Cursos de Verano con dos propuestas centradas en algunos de los "grandes desafíos sociales y culturales" de la sociedad: "la creciente incidencia de los trastornos del sueño y la transformación de los hábitos de consumo, comunicación y ocio que está redefiniendo el futuro del sector vitivinícola".

Los Cursos de Verano UEMC 2026 abordarán dos cuestiones "de plena actualidad": cómo afectan el insomnio y los trastornos del sueño a la salud física y mental de la población y cómo están transformando las nuevas generaciones su relación con el vino, el ocio, las marcas y las experiencias de consumo, señala la institución académica a través de un comunicado.

Las actividades, de carácter gratuito, se desarrollarán en Valladolid los días 8 y 9 de julio, con el curso 'Sueño, salud y bienestar', y los días 15 y 16 de julio, con la XV edición del tradicional curso de verano centrado en el mundo del vino, que este año se celebrará bajo el título 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?'.

Los días 8 y 9 de julio tendrá lugar el Curso de Verano 'Sueño, salud y bienestar', una propuesta que analizará el sueño como uno de los "principales pilares" de la salud física, mental y emocional y abordará las causas, consecuencias y tratamientos de los trastornos del sueño en la sociedad actual.

Durante las dos jornadas se estudiarán factores que afectan directamente a la calidad del descanso, como el estrés laboral, las enfermedades médicas, los problemas de salud mental, las adicciones, el abuso de sustancias, la hiperconectividad digital o el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Asimismo, se revisarán las principales estrategias terapéuticas para combatir el insomnio y otros trastornos del sueño desde enfoques médicos, farmacológicos, psicológicos y físicos.

El curso contará con la participación de algunos de los "principales especialistas" españoles en medicina del sueño. Entre ellos destaca el presidente de la Federación de Sociedades de Medicina del Sueño (FESMES) y jefe de la Unidad Funcional de Sueño del Hospital Universitario de Álava, Carlos Egea Santolalla, que abrirá el programa con la conferencia inaugural 'El sueño y su impacto en la salud'.

Los días 15 y 16 de julio se celebrará la XV edición del Curso de Verano del Vino de la UEMC, una de las actividades "más consolidadas" de la programación estival de la Universidad, que este año apuesta por "un formato renovado, más dinámico y visual, centrado en analizar cómo están cambiando las nuevas generaciones y qué implicaciones tiene esta transformación para el sector vitivinícola", detalla la institución académica.

Bajo el título 'Nuevos jóvenes. Nuevos códigos. ¿Nuevo vino?', el curso reflexionará sobre fenómenos como el movimiento sober curious, el consumo responsable de alcohol, el auge del bienestar y los estilos de vida saludables, la influencia de TikTok, Instagram y los creadores de contenido, la construcción de comunidades de marca, los nuevos formatos de ocio experiencial y el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación y comercialización del vino.

A través de seis mesas de debate, los participantes analizarán cuestiones como la convivencia entre consumo moderado y hábitos saludables, los nuevos lenguajes digitales, la necesidad de conectar con públicos jóvenes, la creación de experiencias vinculadas al vino o las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para acercar el sector a futuras generaciones de consumidores.

"Los Cursos de Verano UEMC 2026 convertirán Valladolid en un espacio de reflexión sobre dos de los grandes desafíos contemporáneos: la mejora de la salud y el bienestar a través del sueño y la adaptación de sectores tradicionales como el vino a los nuevos comportamientos sociales, culturales y digitales de las generaciones más jóvenes. Una propuesta que combina divulgación científica, análisis social y transferencia de conocimiento para acercar la universidad a los grandes debates de nuestro tiempo", finaliza el comunicado.