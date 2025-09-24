La UEMC inaugura el curso 2025-2026 con la ampliación de su campus y una oferta académica de 40 programas oficiales

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, David García López, ha presidido el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025-2026, un curso que inicia con la puesta en marcha de la ampliación del campus universitario y una oferta académica de 40 programas oficiales.

En su intervención, García ha agradecido "la confianza" de los más de 5.500 estudiantes que inician o continúan sus estudios en la institución, así como a sus familias. "Sabemos que no es una elección sencilla, porque en Castilla y León contamos con un ecosistema universitario plural y de gran calidad", ha subrayado.

Asimismo, ha reconocido la labor de la Consejería de Educación de la Junta y de los rectores y vicerrectores de otras universidades presentes en el acto, junto al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, a quienes ha señalado como "ejemplo de cooperación y respeto dentro del sistema universitario en la Comunidad".

Por otro lado, el rector ha destacado que la UEMC ofrece 40 programas oficiales de Grado, Máster y Doctorado, en un proceso de actualización iniciado hace cuatro años y que culminará en este curso, con el objetivo de adaptarse a los nuevos marcos normativos y a las demandas de un mercado laboral cambiante. "Se trata de un esfuerzo coral, desde el diseño de los planes de estudio hasta su implantación completa, en el que participan empresas y profesionales de referencia", ha explicado.

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN

Por otro lado, García ha recordado que el pasado curso se desarrollaron 19 proyectos de innovación educativa, que se suman a más de un centenar desde 2016, lo que evidencia, según ha dicho, "el compromiso del claustro con la mejora continua de la enseñanza".

En materia de investigación, ha recalcado que el último curso fue "especialmente productivo", con un crecimiento de la producción científica y una mayor implicación de los estudiantes en grupos de investigación emergentes y consolidados. También ha resaltado la creación de dos cátedras de empresa a las que se sumará próximamente una tercera.

El rector ha insistido en el compromiso social de la UEMC, con iniciativas como la Unidad de Voluntariado y el Laboratorio Social, que en sus cuatro años de vida ha contado con la participación de más de 2.000 estudiantes.

ACTO SOLEMNE

La apertura del curso ha contado con la lectura de la memoria del ejercicio académico 2024-2025 por parte del secretario general de la UEMC, Juan Casado Canales, y con la lección inaugural a cargo del profesor del Departamento de Ciencias de la Salud, médico y psicólogo, Carlos Roncero Alonso, que han abordado la patología dual bajo el título 'De las adicciones a la patología dual: la situación en el siglo XXI'.

En este sentido, Roncero ha incidido en "la importancia" de un abordaje integral y multiprofesional de esta problemática, en la que confluyen adicciones y otros trastornos mentales, y ha adevertido sobre el uso creciente de la inteligencia artificial en tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos, "que debe estar siempre en manos de profesionales de la salud mental".