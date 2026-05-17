UEMC ofrece 16 grados, 8 dobles grados, dos internacionales y 15 másteres con gran demanda en Enfermería o Fisioterapia

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VALLADOLID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes tiene ya abierto el periodo de preinscripción para el curso 2026-2027 con una oferta compuesta por 16 grados, ocho dobles grados, dos dobles titulaciones internacionales, quince másteres y un programa de Doctorado.

Según los datos facilitados a Europa Press desde la UEMC, esta universidad privada con 25 años de trayectoria y sede en Valladolid, con un campus global online y una Business School en Madrid, cuenta con más de 5.500 estudiantes de los que más de 2.500 reciben la formación de manera presencial y otros 3.000 de forma online.

Entre las titulaciones que ofrece esta universidad vallisoletana, Enfermería y Odontología suelen tener "una demanda especialmente elevada" además de que hay otros estudios como Psicología, Ingeniería de Organización Industrial o Fisioterapia que "mantienen un notable nivel de demanda, con listas de espera activas".

Los 16 grados son en Enfermería, Odontología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia, Terapio Ocupacional, Nutrición Humana y Dietética, Psicología, Criminología, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Educación Primaria, Ingeniería Informática e Ingeniería de Organización Industrial.

Los doble grado son en Ingeniería de Organización Industrial + Administración y Dirección de Empresas; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia; Ciencias de la Actividad Física y el Deporte + Nutrición Humana y Dietética; Administración y Dirección de Empresas + Publicidad y Relaciones Públicas; Comunicación Audiovisual y Periodismo; Derecho y ADE (DADE), Criminología y Derecho y Simultáneo en CAFD y Educación Primaria.

Las dobles titulaciones internacionales son Informática + Computing y Administración y Dirección de Empresas (ADE) + BA(Hons) Degree in Business.

Los másteres son Acceso a la Abogacía y la Procura, Dirección y Administración de Empresas - MBA; Dirección y Gestión de Industrias Culturales y Creativas; Dirección y Gestión de Personas; Dirección y Gestión en Marketing Digital y Social Media; Dirección y Planificación Financiera; Energías Renovables y Sostenibilidad Energética; Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato; FP y Enseñanza de Idiomas; Gerontología y Atención a la Dependencia; Gestión y Análisis de Grandes Volúmenes de Datos; Imagen Pública, Dirección de Eventos y Protocolo; Innovación e Investigación en Actividad Física en Poblaciones Especiales; Investigación y Gestión de la Innovación en Comunicación, y Prevención de Riesgos Laborales y Psicología General Sanitaria