UEMC reúne a los principales referentes internacionales en preparación física de rugby en una jornada con alumnos

Participantes en la jornada de a UEMC con preparadores físicos de rugby. - UEMC

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) ha reunido este miércoles en Valladolid a algunos de los principales referentes internacionales de la preparación física en Rugby 7s, dentro de los actos vinculado al SVNS World Championship.

La jornada, bajo el título 'Preparación Física en Rugby 7s: una charla con los preparadores físicos del World Championship', ha congregado a estudiantes, entrenadores, preparadores físicos y profesionales vinculados al rendimiento deportivo para abordar las principales claves de la preparación física en el rugby de élite, incluyendo entrenamiento de fuerza y potencia, recuperación, prevención de lesiones, planificación de cargas y trabajo específico de velocidad y sprint.

La jornada, moderada por el profesor e investigador de la UEMC Sergio Maroto, ha contado con la participación de profesionales vinculados a selecciones nacionales y estructuras de alto rendimiento de referencia internacional.

Entre los ponentes participantes han estado Manuel Dron, preparador físico de Pumas Seven (Argentina) y asistente en Jaguares; Mar Álvarez, preparadora física y entrenadora con experiencia en la Selección Española de Rugby XV y Rugby 7s, además de formadora de World Rugby; Manu García-Sillero, responsable de Ciencias del Deporte de la Federación Española de Rugby y preparador físico del equipo sénior masculino de Rugby 7s; Santiago Alfaro, preparador físico del equipo de Rugby 7 de Uruguay y Guillem Furió 'Moti', preparador físico del equipo DH Masculino de El Salvador.

Durante el encuentro, los especialistas han compartido metodologías de trabajo y experiencias aplicadas al alto rendimiento en selecciones nacionales, analizando cómo optimizar el rendimiento físico en una disciplina caracterizada por la alta exigencia competitiva, la intensidad y la velocidad de juego.

La jornada ha combinado ponencias técnicas con una mesa redonda final abierta al debate y a las preguntas del público, favoreciendo el intercambio de conocimiento entre profesionales internacionales y alumnado vinculado a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

La actividad se ha desarrollado pocos días antes del inicio del SVNS World Championship, competición internacional que reunirá en Valladolid, del 29 al 31 de mayo, a cerca de 300 jugadores y jugadoras de las mejores selecciones del mundo y que situará al estadio José Zorrilla como uno de los grandes focos internacionales del Rugby Seven.

Con iniciativas como esta, la UEMC consolida su apuesta por la innovación aplicada al deporte, la transferencia de conocimiento y la formación especializada en alto rendimiento, reforzando además el posicionamiento de Valladolid como ciudad vinculada al deporte internacional y al desarrollo de talento en el ámbito del rendimiento deportivo.

Más información:

Director de Comunicación UEMC

Pablo González-Posada Vaticón

pgonzalez@uemc.es

983 00 1000 ext. 1254

Facebook X Google+ Google+ Selecciona "Me interesa" para comunicar tu interés al remitente acerca de esta nota de prensa y seguir recibiendo otras de la misma temática o bien "No me interesa" para dejar de recibir notas de prensa con un contenido similar.

Me interesa No me interesa