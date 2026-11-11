La UFP critica la exclusión de la Comisaría de León del plan de infraestructuras policiales del Gobierno

LEÓN 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Federal de Policía (UFP) en León ha criticado la exclusión de la Comisaría Provincial de León del plan de infraestructuras policiales anunciado por el Gobierno, que contempla una inversión de 740 millones y 302 actuaciones en todo el país, sin destinar partida alguna a solucionar "la falta de espacio de las dependencias leonesas".

Según ha criticado la organización sindical en un comunicado recogido por Europa Press, la decisión del Ministerio del Interior "perpetúa la situación de hacinamiento en un inmueble que no reúne las condiciones necesarias" y obliga a los ciudadanos "a esperar en pasillos, a la Brigada de Extranjería a carecer de una sala de espera adecuada y al personal de limpieza a no disponer de vestuarios".

Asimismo, la UFP ha recordado que el Ministerio conoce una solución "viable" consistente en la adquisición de un inmueble de unos 2.000 metros cuadrados situado frente a la actual Comisaría, "una propuesta para ampliar las dependencias y el estacionamiento que contó el año pasado con el informe favorable de un arquitecto de la Dirección General de la Policía, pero que fue rechazada por la Administración central alegando que no era el momento".

Por todo ello, el sindicato ha calificado la medida de "abandono institucional" y ha exigido "explicaciones" al delegado del Gobierno en Castilla y León y al subdelegado en la provincia, al tiempo que ha manifestado que no aceptará "más aplazamientos ni promesas incumplidas en relación con la dignidad profesional de los agentes y la atención a los ciudadanos".