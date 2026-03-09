UFP recurrirá la decisión de ubicar en Valladolid el Grupo de UIP de Policía Nacional por ser "discriminatoria" con León

Integrantes del Grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP). - UFP

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Federal de Policía (UFP) ha expresado su rechazo por la decisión de la Dirección General de la Policía (DGP) de ubicar el nuevo Grupo de Unidades de Intervención Policial (UIP) asignado a Castilla y León en Valladolid y no en León, como pedía la UFP, y recurrirá dicha decisión al considerarla "discriminatoria" con la provincia leonesa.

El nuevo UIP estará integrado por 50 agentes especializados de la Policía Nacional y Valladolid, provincia en la que finalmente se ubicará, ya alberga la sede de la VII UIP con más de un centenar de efectivos.

En el documento remitido a la UFP, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) justifica la decisión al considerar que "no cree necesaria la creación de nuevas bases territoriales, dado que la disgregación de la fuerza en núcleos de menor entidad supone una pérdida de capacidad operativa", según ha informado a Europa Press en un comunicado la UFP.

Para el portavoz de la UFP, Ricardo Magaz, esta explicación es "insostenible" y relega "inexplicablemente" a la Policía Nacional de León al "ostracismo" debido a su envejecimiento. "El problema radica en que estas decisiones en Interior las toman cargos políticos sin conocimientos de seguridad pública ni de ciencia policial", ha añadido Magaz, profesor de Fenomenología Criminal.

La UFP sostiene que la Dirección General de la Policía incurre en contradicción al esgrimir razones que, a su entender, no se sostienen desde el punto de vista operativo. La propia estructura de las UIP en España "rebate" esa argumentación.

En este sentido, ha puntualizado que varias UIP operan desde hace años con doble base territorial, como ocurre en los casos de Granada-Málaga, Bilbao-Pamplona, A Coruña-Vigo o Las Palmas-Tenerife, sin que este modelo haya supuesto merma alguna en su capacidad operativa.

"INCOMPRENSIBLE"

Por ello, la UFP considera "incomprensible" que lo que es válido para otras partes del país se niegue ahora a León mediante planteamientos "carentes de rigor que no resisten el más mínimo análisis profesional". La organización sindical ha recordado además que antes de la creación de las actuales UIP León contaba con una Compañía de Reserva General integrada por 140 agentes y, con su desaparición y la implantación de la UIP con sede exclusiva en Valladolid, la provincia quedó "completamente desprovista" de este tipo de agentes especializados.

Al respecto, ha señalado que las consecuencias de aquella decisión "siguen siendo visibles" hoy: la Comisaría Provincial de León presenta una de las plantillas más envejecidas de toda la Policía Nacional en España.

A comienzos del pasado mes de febrero la UFP registró ante el Consejo de Policía y la propia Dirección General de la Policía un informe técnico detallado que acredita la viabilidad operativa y estratégica de ubicar este nuevo Grupo en León o en alguna de las comisarías de la provincia: León capital, San Andrés del Rabanedo, Astorga o Ponferrada.

APOYO DE INSTITUCIONES

La propuesta, además, ha recibido un amplio respaldo institucional. El Ayuntamiento de León aprobó por unanimidad una moción en pleno en la que solicitaba al Ministerio del Interior la implantación del nuevo Grupo de UIP en la ciudad.

Asimismo, el Ayuntamiento de Astorga ofreció la cesión de un edificio en buen estado, de dos plantas y 1.600 metros cuadrados, para albergar la sede del Grupo, dado que la localidad se encuentra dentro de la demarcación de la Policía Nacional. Del mismo modo, diversos organismos, partidos políticos, sindicatos y entidades sociales han expresado su apoyo a la iniciativa.

LEÓN, "PRESCINDIBLE" PARA INTERIOR

Según la Unión Federal de Policía, la resolución confirma que, para el Ministerio del Interior, "León continúa siendo un territorio prescindible al que se le pueden negar recursos policiales sin ofrecer una explicación razonable". Por este motivo, la UFP recurrirá esta decisión discriminatoria y defenderá que el nuevo Grupo de UIP se ubique en la provincia, al considerar que así lo justifican los criterios operativos, la "lógica territorial" y el "sentido común".

"La seguridad ciudadana no puede gestionarse desde la política, el centralismo burocrático ni el desdén hacia la España interior", ha concluido la organización, que ha reclamado para León "el respeto institucional que merece su Policía Nacional".