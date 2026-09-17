UGT acuerda en solitario el convenio de Transporte de Viajeros de Valladolid con mejoras salariales

VALLADOLID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Valladolid ha alcanzado en solitario un acuerdo con la Asociación Empresarial Vallisoletana de Transporte en Autobús (ASEBUS) para la firma del Convenio Colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia, con vigencia desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2029, que supone un avance significativo en las condiciones económicas y laborales de los trabajadores del sector.

El nuevo texto contempla incrementos salariales aplicados a las tablas salariales de un 3,8% en 2026, un 3,2% en 2027, un 3% en 2028 y un 3% en 2029, fijando así una senda de aumentos para toda la vigencia del convenio. Asimismo, el personal percibirá los atrasos de 2026 en los dos meses siguientes a la firma, tras calcular la actualización salarial.

Entre las medidas acordadas se ha establecido una compensación de 60 euros adicionales por prestar servicio en los 14 festivos nacionales, además de regular las pernoctas fuera del domicilio, de modo que la empresa asumirá el alojamiento en un establecimiento digno y el desayuno si no estuviera incluido, fijando para 2026 una dieta reducida de 29,57 euros.

En materia del periodo vacacional, la representación sindical ha mantenido los 30 días naturales de vacaciones retribuidas e incorporado la compensación con un día adicional si el descanso coincide con un festivo nacional.

Por último, la organización ha introducido mejoras en la incapacidad temporal de forma que, en enfermedad o accidente no laboral, la empresa completará hasta el 100% del salario base y plus personal consolidado a partir del decimotercer día de baja, garantizando la cobertura completa de ambos conceptos durante todo el periodo en caso de accidente laboral.