UGT afirma que el acuerdo PP-Vox alienta el "odio", ataca derechos humanos y libertad sindical y avisa que "responderá"

1093119.1.260.149.20260604130756 El secretario geneal de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, preside el Consejo Autonómico del sindicato para analizar el acuerdo entre PP y Vox para el gobierno de la Comunidad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha expresado el rechazo "frontal" del sindicato al acuerdo rubricado entre PP y Vox para formar Gobierno en la Comunidad porque considera que alienta el "odio" y la "confrontación", no tiene como prioridad las personas y problemas del territorio y ataca los derechos humanos y la libertad sindical, tras lo que ha advertido que el sindicato "dialogará" pero también "responderá".

Así lo ha señalado durante la reunión del Consejo del Consejo Autonómico de UGT Castilla y León, del que forman parte todos los secretarios provinciales, máximos representantes de las federaciones del sindicato y la Comisión Ejecutiva, en cuyo seno se ha analizado el pacto anunciado este miércoles par gobernar la Comunidad.

"Rechazamos frontalmente este acuerdo político, supone un retraso, supone una involución", ha afirmado Óscar Lobo, quien considera que el texto tiene una "visión muy estrecha" de la sociedad de Castilla y León, donde "solamente caben unos pocos" y trata de "deshumanizar, sembrar odio, división, confrontación".

El dirigente sindical considera que Castilla y León no es así, que "poco conocen" a su gente, que en su "inmensa mayoría" es una sociedad "madura, seria, responsable, abierta, generosa, solidaria" y ha avisado de que no se van a quedar quietos, sino que van a "dialogar, pero a responder".

Lobo ha afirmado que en el acuerdo "saltan por los aires" derechos reconocidos en el Estatuto de Autonomía, de las personas extranjeras, derechos laborales y sociales y principios rectores en él recogidos y considera que se está "saltando" la Constitución, violando convenios internacionales de obligado cumplimiento y atacando la libertad sindical, pero ha advertido que han "pinchado en hueso".

En cuanto a las diferencias con el acuerdo de 2022 entre ambas formaciones que sólo duró dos años y la capacidad que tenga ahora Vox para llevar a cabo medidas, Óscar Lobo cree que la "extrema derecha" de 2026 es diferente a la de 2022 "sobre todo empujado por una ola ultra internacional" y harán lo que ésta y Trump digan.

A su juicio, están "más envalentonados" y con "más ganas de revancha" y de "imponer sus posiciones ideológicas" y los acuerdos no sólo replican de forma sustancial lo que ha pasado en Extremadura o Aragón, sino otras cuestiones que se llevan a cabo en otros países de otras latitudes como Estados Unidos u otras partes del mundo y ha lamentado que se haya acabado dependiendo "de una minoría ultra".

En cuanto a la posición del PP, el secretario autonómico de UGT cree que "se ha tragado algún sapo más" que hace cuatro años porque hay una sensación generalizada de que el pacto no se ha decidido en Castilla y León sino "a nivel nacional" en un contexto global de estrategia de las direcciones "de la derecha y de la extrema derecha".

SIN REFERENCIA A LOS PROBLEMAS

El secretario autonómico de UGT ha incidido en que no se hace "ni una sola mención" al Diálogo Social, una "seña de identidad" de la Comunidad que el próximo año cumple 25 años, y ha expresado las "serias dudas" de que "la cultura del entendimiento, del diálogo para buscar mejoras para los trabajadores pueda llevarse a cabo".

Aún así, ha aclarado que van a ser "prudentes" y escuchar el debate de investidura así como las comparecencias de los consejeros, pero ha insistido en la ausencia de referencias a la "cultura de la participación democrática" y el diálogo.

Además de esta cuestión, Óscar Lobo ha criticado otras ausencias de temas que preocupan en la Comunidad, donde ha recordado que el sindicato lleva tiempo denunciando que las condiciones laborales son "inferiores" y diferentes a las del resto del país.

"Ni una sola mención a bajos salarios, al aumento de la siniestralidad laboral, a la temporalidad, de la jornada laboral superior al resto del país", ha matizado Lobo, quien ha advertido del aumento de los conflictos y ha avisado de que no van a "parar" hasta que no se consigan mejores condiciones laborales y oportunidades para los trabajadores.

A este respecto, considera que el acuerdo "implícitamente" es un llamamiento a todas aquellas personas y organizaciones que quieren "ayudar y proteger" a la gente de Castilla y León a que se unan, "a tejer redes y alianzas" para responder a un modelo de sociedad que realmente pretende "dividir" y "apartar" a la inmensa mayoría de los ciudadanos.

Lobo ha calificado el acuerdo de "fotocopia" del suscrito en Extremadura y Aragón que constituye una "involución" y ha señalado que llama "poderosamente" la atención que se "oculta" y "hace invisible" la realidad de un millón de trabajadores y desempleados.

Por el contrario, lo que hace es referirse a dos aspectos que "siembran la sospecha y la culpa" sobre las personas enfermas de baja laboral y culpa a las personas desempleadas que pueden estar percibiendo una prestación.

"Es decir, ninguna medida, ningún derecho, ningún avance, ningún síntoma de esperanza en absoluto", ha asegurado el líder de UGT, quien también se ha censurado otras medidas como las que se refieren a los incendios, al hacer una apuesta "firme y decidida por incrementar la colaboración con las empresas privadas, lo que "tira a la papelera" el compromiso de un operativo cien por cien público.

REPARTO DE CONSEJERÍAS

En cuanto al hecho de que el PP ostente las competencias en materia de empleo, donde se enmarca el Diálogo Social, ha aclarado que les preocupa que la "extrema derecha" entra en el gobierno y cree que el "talante" cambiará poco independientemente de quién esté al mando de la consejería porque la relación con las organizaciones sindicales es una cuestión de "respeto" y "legitimidad".

"Vamos para 140 años, estamos aquí mucho antes de que esto fuera una comunidad autónoma, somos patrimonio de esta comunidad y nadie nos va a dar ningún tipo de elecciones de lo que es Castilla y León", ha advertido Lobo, quien ha insistido en que esto se trata de "respetar" un marco de convivencia y democrático y de "legitimidad" que han obtenido con el voto de los trabajadores.

En cualquier caso, ha aclarado que harán propuestas en materia de vivienda, empleo, para corregir desequilibrios en la Comunidad, en cuanto a lo que suponen las ayudas a las empresas para que redunden en aumentar los salarios o mejorar la negociación colectiva, "que se encuentra completamente atomizada y en mesa bloqueada".

Por otra parte, en cuanto a la medida de reducción del 50 por ciento de las subvenciones para los sindicatos "que no acrediten de forma objetiva una utilidad pública efectiva", Óscar Lobo ha recordado que sobre este tema los tribunales de Castilla y León se han pronunciado y hay dos sentencias en las que la Junta "perdió" y tuvo que reconocer que había "vulnerado" un derecho que reconoce el Estatuto y una ley autonómica.

"Con lo cual, si están dispuestos otra vez a que nos volvamos a ver en los tribunales, no sé si quieren volver a perder ese partido", ha advertido Lobo, quien considera que se utiliza un "lenguaje retorcido" porque se ha preguntado quién decide que algo es de "utilidad pública", cuando la Constitución reconoce a los sindicatos y el Estatuto de Autonomía es el único que recoge su papel expreso junto con las organizaciones empresariales para defender los intereses económicos y sociales.

Además, ha recordado que no sólo participan en el Diálogo Social, sino que están presentes en muchos órganos de participación institucional como los consejos de salud, de universidades o de medio ambiente.

"Nos veremos donde nos tengamos que ver, pero se están saltando y están violando todos convenios internacionales la Constitución y el Estatuto de Autonomía".