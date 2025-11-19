UGT afirma que no se resignará ante la falta de avances para una alternativa a la azucarera de La Bañeza (León)

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, ha asegurado que el sindicato no se "resignará" ante la falta de avances, propuestas y proyectos para una alternativa a la azucarera de La Bañeza (León).

Lobo, en una rueda de prensa en la que UGT ha analizado la situación del sector azucarero y remolachero en Castilla y León, se ha referido así a los trabajos en el marco de la Fundación Anclaje para buscar una alternativa a la recientemente cerrada fábrica de Azucarera en La Bañeza (León).

El secretario general de UGT en la Comunidad ha explicado que en el seno de la Fundación "hasta estos momentos" no se ha constatado un avance "significativo" en este sentido, "no hay propuestas y proyectos sobre la mesa".

Sin embargo, considera que "realmente tiene que haber avances" y que todo aquello que se "comente" llegue en forma de propuestas porque "la comarca, la zona de La Bañeza, tiene que tener un proyecto industrial alternativo, porque forma parte también de una defensa integral del sector, también del sector azúcar y remorchero".

A este respecto, ha afirmado que van a "empujar" para que a La Bañeza no se la deje "en el olvido", que es la función de la Fundación Anclaje, donde cree que tienen que "empujar todos", tanto la Administración como los sindicatos y las empresas de la Comunidad para buscar una solución.

"No hay sitio para la resignación y nosotros no nos vamos a resignar", ha afirmado Óscar Lobo, quien ha insistido en que van a "exigir y a implicar" a todos los agentes para que realmente sea una realidad. "Yo creo que hay mucha gente que está esperando soluciones y no podemos dejarlo eso de lado, con lo cual no nos vamos a resignar ni mucho menos, vamos a seguir empujando para que sea una realidad en la planta de La Bañeza", ha reiterado.