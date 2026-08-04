UGT alerta del aumento del paro en julio y reclama reforzar la industria para generar empleo estable

VALLADOLID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha advertido de que los datos del paro registrados en el mes de julio dejan una importante señal de alarma en la Comunidad, tras registrar un incremento de 2.053 personas desempleadas hasta alcanzar un total de 96.313 parados y ha reclamado reformzar la industria para generar empleo estable.

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel Lorenzo, ha señalado que se trata de la mayor subida del desempleo en un mes de julio desde que existen registros. Asimismo, ha remarcado que este incremento resulta muy superior al registrado en el conjunto del país.

Desde la organización sindical han considerado que estos datos ponen de manifiesto un problema estructural grave, al tiempo que han lamentado "la falta de capacidad de la Comunidad para generar empleo durante los meses estivales". En este sentido, Lorenzo ha explicado que, mientras otras regiones aprovechan la temporada turística para crear puestos de trabajo, "Castilla y León encadena ya cuatro años consecutivos con subidas del paro en julio".

El responsable sindical ha detallado que más de la mitad de las personas que han pasado al desempleo este mes, en concreto 1.187 en total, proceden del sector servicios. A este factor se ha sumado la finalización de numerosos contratos vinculados al ámbito educativo, una circunstancia que el mercado laboral autonómico no ha conseguido compensar con nuevas oportunidades de empleo.

Asimismo, la central sindical ha expresado su preocupación por la evolución de la contratación, al constatar que se han firmado menos contratos que hace un año y que la contratación indefinida ha mantenido su tendencia a la baja. A juicio del sindicato, este escenario refleja una pérdida de dinamismo económico y un debilitamiento del empleo estable.

Por otro lado, Miguel Lorenzo ha considerado muy positivo que la Comunidad haya superado el millón de afiliados a la Seguridad Social, una cifra "récord" en la que ha influido la regularización de trabajadores extranjeros. Sin embargo, ha aseverado que este dato no debe ocultar la realidad de fondo.

Por todo ello, UGT ha reclamado un incremento de la actividad industrial, mayor inversión productiva y políticas de empleo ambiciosas para crear trabajo de calidad durante todo el año, tras incidir en que la autonomía no puede depender de campañas estacionales cada vez más débiles ni resignarse a perder oportunidades laborales en época veraniega.