UGT y CCOO emplazan a María Pardo a "demostrar su compromiso" con el docente y asuma los acuerdos firmados

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO ha emplazado a la nueva consejera de Educación, María Pardo, "a demostrar desde el primer día su compromiso con el profesorado de Castilla y León" y a "asumir" los acuerdos firmados en septiembre del pasado año.

A través de un comunicado, ambas organizaciones ofrecen a María Pardo la oportunidad de marcar "una ruptura real con la actitud de su predecesora", si bien han advertido de que el tiempo "se ha agotado y el profesorado de Castilla y León no admite más dilaciones".

Para las organizaciones se abre "una etapa decisiva para el futuro de la educación pública en la Comunidad", al mismo tiempo que han recordado que asume una consejería "que está incumpliendo el acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2025" con las organizaciones sindicales.

UGT y CCOO quieren que el cambio de titular en la Consejería suponga "una oportunidad para romper con la dinámica de desconsideración hacia el profesorado" que, a su juicio, ha caracterizado a la Consejería durante el curso actual y para que la Junta demuestre que es "capaz de cumplir los compromisos que suscribe".

En este sentido, ambos han considerado que ha llegado el momento de que "el reconocimiento institucional hacia el profesorado vaya más allá de los discursos". "Los resultados educativos de los que presume la consejería de Educación son fruto del esfuerzo, profesionalidad y compromiso diario de miles de docentes que sostienen el sistema educativo público", añaden.

Por eso, reclaman a la nueva consejera de Educación que si quiere que las medidas recogidas en el acuerdo de 2025 "se conviertan en realidad", convocar la comisión negociadora "de forma inmediata para llegar a acuerdos con la urgencia que la situación exige", ya que la planificación de un curso lectivo, con plantillas, horario, cupos y dotaciones, "no se improvisa en semanas".

Los responsables de enseñanza de CCOO y UGT han manifestado que afrontarán esta nueva etapa "desde la responsabilidad y la voluntad de diálogo", siempre que la nueva consejera "retome la negociación con seriedad y garantice la aplicación efectiva del acuerdo". "Si, por el contrario, decide continuar con el bloqueo heredado, el profesorado de Castilla y León sabrá dar la respuesta que se merece porque no le pedimos un favor, le exigimos que cumpla una obligación", han finalizado.