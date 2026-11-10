UGT critica que más de un 40% de los puestos de la Administración de la Junta "están sin ocupar de forma permanente"

VALLADOLID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos Castilla y León ha criticado que más de un 40 por ciento de los puestos de la Administración General de la Junta "están sin ocupar de forma permanente" pese a que son "absolutamente necesarias" para el "buen funcionamiento" de los servicios públicos.

Según ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, casi 7.000 plazas existentes dentro de la Relación de Puestos de Trabajo "están vacantes del personal funcionario o laboral que debería estar prestando ese servicio".

"Es decir, los puestos tienen competencias, pero no personal que las realice", ha lamentado UGT, quien ha precisado que la Administración General de la Junta y sus organismos autónomos tienen una relación de puestos de trabajo que contiene casi 30.000 trabajadores, pero 7.000 están "permanentemente sin ocupar, sin amortizar ni retirar de sus listados oficiales porque se consideran puestos necesarios en la Administración" .

Al respecto, el vicesecretario general de Administración Autonómica de UGT SP Castilla y León, Carlos Arenas, ha señalado que los puestos sin ocupar son los del personal que "tramita las becas de los alumnos de colegios e institutos o realizan su matriculación, gestionan subvenciones, se encargan de una demanda o una oferta de empleo o de cuidar a los niños entre 0 y 3 años, a las personas mayores o dependientes o los que vigilan que los montes no se quemen".

Así, ha advertido de que "cuando un ciudadano se queja por el retraso en la tramitación de un expediente seguramente sea porque, en vez de haber tres funcionarios para la resolución de dichos asuntos, sólo hay uno que tiene que abarcar 2.000 o 3.000 de esos expedientes a lo largo del año".

En este sentido, ha apuntado que en provincias como Palencia, Soria o Zamora tienen vacantes un tercio de sus puestos de funcionarios y Consejerías, como la de Agricultura, que no tiene cubiertas un 40 por ciento de sus plazas, lo que supone casi 1.500 plazas de un total de 3.700.

Todo esto se debe, tal y como ha agregado Arenas, a "la dejadez, la inacción, la inoperatividad o la mala praxis de la Junta que se aprovecha de esta situación para jugar con los presupuestos de la propia Junta" ya que el dinero para abonar los salarios de todas estas plazas está incluido en los Presupuestos, pero, como no se gasta, la Administración Autonómica "puede jugar con ese dinero y destinarlo a lo que ellos consideren, sin dar más cuenta que la estrictamente necesaria".

UGT también ha avisado de que la Junta cubre "muchas" de esas plazas con interinidades. Del total de plazas existentes, otras 6.000 plazas, en torno al 22 por ciento, están ocupadas por interinos "sin que se cumplan los trámites necesarios para su cobertura definitiva y, por lo tanto, permitiendo que los políticos de la Administración Autonómica las cedan a quienes ellos deseen", ha indicado el sindicato.

En definitiva, según ha añadido UGT, entre las vacantes (23 por ciento de las plazas) y las interinidades (22) -- es decir, personal que accede, en la mayor parte de los casos, sin la formación mínima necesaria--, "la Administración de la Junta se mueve gracias al buen hacer y la profesionalidad de los Empleados Públicos a los que se les suele exigir por parte de los políticos mucho más de lo estrictamente necesario".