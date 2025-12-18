UGT critica que el último convenio del programa 'Madrugadores' provoque desigualdad laboral entre los trabajadores

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT ha criticado que el último convenio del programa 'Madrugadores' provoque desigualdad laboral entre los trabajadores y ha explicado que no lo ha firmado porque "no está de acuerdo con las condiciones retributivas ni laborales que ha presentado la patronal".

Así lo ha manifestado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos, Tomás Pérez Urueña, quien lo considera "un paso atrás para los trabajadores de este servicio".

Pérez Urueña ha explicado que este convenio autonómico ampara a tres servicios ofertados por la Junta de Castilla y León como son los de 'Madrugadores', 'Transporte' y 'Conciliamos' y ha incidido en el agravio comparativo que se ha producido entre ellos durante una negociación que se ha dilatado más de un año.

Así, ha señalado que UGT Servicios Públicos planteó el reconocimiento de la categoría de monitor de actividad de necesidades especiales y el derecho a disponer de un día de asuntos propios para los trabajadores de los tres servicios, algo a lo que ha asegurado que no iban a renunciar y a lo que "la empresa se negó en redondo".

DIFERENCIAS EN LOS SERVICIOS

En este sentido, considera que el agravio comparativo entre servicios es "evidente" porque, según han manifestado los portavoces de la Federación, mientras que la categoría de monitor de actividad de necesidades especiales se reconoce en el programa de 'Transporte', no existe ni en 'Madrugadores' ni en 'Conciliamos' y, respecto al día de asuntos propios, se reconoce para 'Transporte' y 'Madrugadores', pero no para 'Conciliamos'.

Ante esta situación, han explicado que se da la paradoja de que una misma persona que trabaje en los tres servicios desempeñando las mismas funciones tendrá categorías distintas en un mismo día y derechos distintos según el programa en el que esté.

Por eso, Tomás Pérez ha denunciado públicamente "la complicidad de la Junta en la avaricia de estas empresas", a la que acusa de "cambiar el derecho que parece que da a las familias por un negocio por unas empresas".

En esta línea, ha manifestado que no se pueden "vender" los servicios públicos a costa de los trabajadores porque "sus derechos no son el eje de ninguna campaña publicitaria".