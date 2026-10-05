UGT CyL propone ir a las urnas como la máxima movilización para elegir derechos y medidas sociales

Archivo - El secretario de Política Institucional y Territorial de UGT, Óscar Lobo - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha valorado la convocatoria de elecciones del próximo 29 de noviembre anunciada hoy por el presidente del Gobierno como algo previsible. Según ha asegurado, la derecha y la ultraderecha estaban bloqueando cualquier avance social y conquista de un nuevo derecho en el país.

En este sentido, Lobo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha recordado que hace unos meses tiraron por tierra la reducción del tiempo de trabajo a 37,5 horas semanales. Asimismo, ha indicado que hace apenas unos días hicieron lo mismo con los decretos sobre la vivienda que tenían un fuerte impacto positivo sobre cientos de miles de personas tanto del país como de la comunidad autónoma.

Por ello, el responsable del sindicato en la región ha remarcado que es el momento de decidir qué modelo de país y de sociedad se quiere para los próximos cuatro años. A su juicio, las elecciones del 29N incumben a todos, por lo que anuncia que desde UGT van a trabajar y concienciar para que el conjunto de la ciudadanía sepa qué es lo que realmente está en juego.

De hecho, Lobo ha aludido a las concentraciones y manifestaciones desarrolladas en todo el país al señalar que estas últimas semanas se han producido muchas movilizaciones sociales porque la vivienda no puede ser un derecho solo para ricos. Además, ha afirmado que ha habido un clamor social en la calle de "indignación y cabreo para pedir soluciones sobre el modelo que quiere la inmensa mayoría".

Así, Lobo ha instado a la ciudadanía a votar el próximo 29 de noviembre, pues "no hay mayor movilización que hacerlo para decidir qué derechos, qué oportunidades, qué medidas sociales y condiciones laborales se quieren para el día a día y conformar un proyecto de vida profesional y personal para los próximos cuatro años".