UGT denuncia la brecha salarial en la administración pública de CyL, con diferencias de 5.000 euros anuales

La docente Luz Martíenz Sen, durante un momento de la formación sindical. - UGT CYL

SEGOVIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos celebra en Segovia dos jornadas de un curso de formación sindical bajo el título 'Liderazgo Feminista Sindicalista para Garantizar la Igualdad y la Equidad', que ha reunido a más de treinta delegados, delegadas, afiliados y afiliadas procedentes de toda Castilla y León para formarles en liderazgo feminista y negociacion colectiva con esta orientación.

La jornada ha abordado los techos de cristal que afrontan las mujeres en las empresas y en las administraciones públicas, con la igualdad en la negociación colectiva como eje central del programa.

La secretaria de Acción Sindical y Formación de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Sara Molledo Gaite, ha subrayado que la iniciativa "no busca trabajar el liderazgo como una habilidad individual, sino dotar a los representantes sindicales de herramientas concretas para convertir la igualdad en un eje real de la negociación colectiva y no en un mero anexo".

Molledo ha recordado que las mujeres representan el 58,51 por ciento de la plantilla en los servicios públicos y, sin embargo, soportan el 73,91 por ciento del empleo a tiempo parcial, además de cargar de forma mayoritaria con las responsabilidades de cuidados. Tres de cada cuatro contratos que se firman en la administración pública son a tiempo parcial, según ha precisado.

La secretaria federal de Mujer e Igualdad de UGT Servicios Públicos, Luz Martínez Sen, ha centrado su intervención en la brecha salarial que persiste en las administraciones públicas de Castilla y León. Ha cifrado esa diferencia en un 18 por ciento, lo que se traduce en que un hombre "percibe aproximadamente 5.000 euros más al año que una mujer en el mismo ámbito laboral".

Martínez Sen ha señalado que esta discriminación es "estructural y difícil de visibilizar, ya que responde a la infravaloración histórica de sectores feminizados como los cuidados, la educación infantil o la dependencia", que combinan mayor precariedad, salarios más bajos y una privatización creciente por parte de las propias administraciones.

En este contexto, la dirigente sindical ha puesto el foco en la directiva europea de transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición al ordenamiento jurídico español vence el próximo 7 de junio. Esta norma obliga a las empresas y administraciones a elaborar un registro retributivo anual y una valoración de puestos de trabajo negociada con la representación sindical, con el objetivo de que la brecha salarial no supere el 5 por ciento.

Martínez Sen ha reclamado que esta negociación se lleve a cabo con rigor y ha denunciado la existencia de complementos salariales -por peligrosidad, toxicidad o penosidad- que se reconocen en sectores masculinizados como la seguridad o los bomberos, pero no en trabajos equivalentes desarrollados mayoritariamente por mujeres, como la limpieza, la ayuda a domicilio o las residencias.

UGT Servicios Públicos ha aprovechado la cita, a través de su representante Tomás Pérez Urueña, para exigir "igualdad real en los cargos de libre designación de la administración autonómica, ante la próxima constitución de la Junta de Castilla y León".

El representante sindical ha alertado de que, aunque en algunos gobiernos se alcanza la paridad en consejeros y consejeras, "los puestos intermedios -secretarías generales, direcciones generales, gerencias hospitalarias o coordinaciones- están ocupados en un 90 por ciento por hombres".

Ha puesto como ejemplo los hospitales, donde la profesión médica y de enfermería cuenta hoy con mayoría de mujeres y, sin embargo, "las gerencias siguen siendo ejercidas mayoritariamente por hombres". Urueña ha reclamado que la nueva Junta "garantice la igualdad no solo en los cargos de representación pública, sino en todos los niveles de la estructura administrativa".