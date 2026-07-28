UGT destaca el tercer mejor dato en ocupación en CyL y pide mejorar los salarios y reducir la jornada laboral

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGT en Castilla y León, Alberto Miguel, ha reconocido los "buenos datos" de ocupación registrados en la Comunidad Autónoma con 1.058.700 ocupados en el segundo trimestre del años y ha destacado que se trata del tercer mejor dato en ocupación en Castilla y León desde que hay datos.

A esto ha añadido la reducción del desempleo en 5.600 personas hasta las 96.700 personas desempleadas que sitúa la tasa de paro en la Comunidad en el 8,37 por ciento, "el nivel más bajo desde que hay registros".

El sindicalista ha reivindicado que los datos de la EPA del segundo trimestre demuestran la importancia de las políticas laborales y del Diálogo Social para mejorar las oportunidades de las personas trabajadoras si bien ha apelado a la cautela ya que la tasa de actividad está 4,8 puntos por debajo de la media nacional.

"Si tenemos una de las tasas de desempleo más reducida del país y al mismo tiempo una de las tasas de actividad más baja, el principal problema de la Comunidad no es tanto el paro como la falta de población activa", ha explicado.

A esto ha añadido que el mercado laboral de Castilla y León mantiene una "importante desigualdad" entre hombres y mujeres con especial incidencia en la tasa de actividad --59,33 por ciento frente al 49,46 por ciento-- que indica que casi la mitad de las mujeres en edad de trabajar no forman parte del mercado laboral.

"Los buenos datos no deben ocultar los desafíos estructurales de la Comunidad", ha concluido el sindicalista que ha recordado que Castilla y León continúa teniendo un problema de despoblación, envejecimiento y desequilibrio territorial "que requieren atención específica, especialmente en provincias como León, Segovia y Zamora".

Por último, el vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGT defiende que el crecimiento económico se debe traducir en un reparto más justo de la riqueza. "Es el momento de seguir mejorando los salarios, reducir la jornada laboral, reforzar los derechos de las personas trabajadoras y garantizar el acceso a una vivienda asequible, porque no puede haber progreso económico sin justicia social", ha concluido.