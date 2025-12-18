UGT exige que la ley sobre puestos de difícil cobertura se desarrolle y no quede en una "declaración de intenciones"

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha exigido que la nueva ley sobre puestos de difícil cobertura se ejecute "de forma inmediata", se lleve a cabo su desarrollo con la relación de puestos y no quede en una "declaración de intenciones".

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, ha valorado la aprobación en las Cortes de la Ley de medidas para impulsar la provisión estable de puestos sanitarios de difícil cobertura con el fin de solventar este problema y atraer talento de especialistas sanitarios.

Sin embargo, UGT ha recordado que Castilla y León dispone desde hace años de herramientas "normativas suficientes para identificar y declarar estos puestos, sin que se hayan aplicado con la diligencia necesaria".

De hecho, ha subrayado que, ya en 2019, mediante el Decreto-ley 1/2019, la Comunidad reguló los criterios para considerar un puesto como de difícil cobertura y estableció expresamente el mecanismo para su declaración formal mediante orden de la Consejería, con revisión periódica obligatoria. A ello se sumó en 2023 el acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud que fijó criterios mínimos estatales e incentivos para la atracción y retención de profesionales.

Pese a ello, ha añadido el sindicato, la definición efectiva de estas plazas en Castilla y León "se ha demorado durante años, agravando los problemas estructurales de cobertura y sobrecargando a los profesionales".

En este sentido, ha recordado que hace más de un año y medio ya trasladó formalmente a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y la Gerencia Regional de Salud propuestas técnicas concretas para la identificación de puestos de difícil cobertura y un catálogo completo de incentivos económicos y no económicos. Muchas de esas medidas, además, coinciden "sustancialmente" con el enfoque recogido ahora en la ley aprobada.

DESARROLLO Y APLICACIÓN

A este respecto, el sindicato advierte de que el principal "riesgo" de la nueva norma es que se quede en un marco general "sin desarrollo real" si no va acompañada de un calendario vinculante, criterios objetivos y públicos, negociación efectiva en Mesa Sectorial y una evaluación periódica de resultados.

Por ello, ha exigido a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud que "activen de inmediato el desarrollo reglamentario de la ley y publiquen la relación de puestos declarados de difícil cobertura, garantizando que las medidas se apliquen a todas las categorías profesionales afectadas y no solo a colectivos concretos".

No obstante, UGT ha asegurado que apoyará "cualquier iniciativa que mejore la cobertura sanitaria y la equidad territorial, pero será firme en su exigencia de que las normas se cumplan y se traduzcan en soluciones reales, y no en nuevas promesas retrasadas en el tiempo".