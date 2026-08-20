UGT lamenta la sustitución de víctimas de violencia de género por doméstica en las viviendas municipales de Valladolid

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Valladolid ha calificado hoy de "lamentable" la modificación de las bases de acceso a las viviendas de alquiler municipal del consistorio vallisoletano tras sustituir el término 'víctimas de violencia de género' por el de 'víctimas de violencia doméstica'. La organización sindical ha rechazado este cambio adoptado por el Consejo de la Sociedad municipal Viva el pasado 28 de mayo de 2026, el cual afecta al protocolo de acceso al programa de Viviendas Blancas que estaba vigente desde el 13 de octubre de 2023.

Según ha explicado el sindicato a través de un comunicado recogido por Europa Press, antes de la modificación el protocolo indicaba textualmente que tenían prioridad las personas en situación de vulnerabilidad derivada de discapacidad o por ser víctimas de violencia de género. Sin embargo, tras la reunión mantenida el pasado mes de mayo, el consistorio ha pasado a recoger el término 'violencia doméstica' en el modelo de solicitud de los requisitos de acceso al parque municipal de viviendas.

Desde la organización sindical han criticado este ajuste al recordar que el pasado año se registraron en España un total de 204.342 denuncias por violencia de género, lo que ha supuesto un incremento del 3 por ciento respecto al ejercicio anterior. Asimismo, han remarcado que estos datos reflejan una media diaria de 559 denuncias presentadas, acompañadas por 33.000 solicitudes de medidas cautelares y de protección por parte de las mujeres.

En este sentido, UGT ha aducido que la modificación responde a criterios políticos y ha aseverado que la violencia doméstica ocurre en el entorno del hogar familiar sin importar el género, mientras que la de género es la ejercida por un hombre contra una mujer por el mero hecho de serlo. Asimismo, ha denunciado que determinados partidos toman decisiones motivadas ideológicamente que buscan desvirtuar la lucha feminista y engañar a la sociedad desviando el objetivo de amparar a las víctimas.

Por todo ello, la organización ha instado al Ayuntamiento de Valladolid a modificar de nuevo las bases de acceso al parque inmobiliario. Para finalizar, el sindicato ha advertido de que los inmuebles municipales no son propiedad de ninguna organización política, sino de la sociedad vallisoletana en su conjunto, por lo que deben mantener la prioridad de acceso para las personas realmente vulnerables.