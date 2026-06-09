UGT lamenta la vuelta al pasado de Mañueco y su olvido del Diálogo Social y la igualdad

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de la Unión General de Trabajadores (UGT) en Castilla y León, Óscar Lobo, ha recriminado al candidato a la presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por enunciar las medidas del acuerdo de gobierno del Partido Popular con la extrema derecha, cuyo texto, a su juicio, no representa un proyecto de futuro para el conjunto de la comunidad autónoma, sino "una auténtica involución y un regreso al pasado, concretamente al año 2022, al tratarse de un pacto de parte que no refleja a toda la ciudadanía".

Lobo ha calificado la intervención de Mañueco como un discurso "plagado de grandes ausencias", a la vez que ha destacado especialmente la falta de una apuesta decidida por el Diálogo Social "como vía basada en el respeto, la confianza, la escucha activa y el acuerdo para los grandes proyectos de la comunidad".

El representante sindical subraya que es la primera vez que percibe una ausencia tan notable y posiblemente deliberada de esta herramienta pionera en Castilla y León que está cerca de cumplir 25 años, llegando a comparar irónicamente la convicción mostrada por Fernández Mañueco en el debate con la del Papa León XIV. "He visto el otro día en el acto que hizo León XIV, el Papa, más convicción de su santidad que hoy del presidente Mañueco en este debate de investidura", ha apuntado.

Asimismo, el dirigente de UGT en la comunidad ha denunciado la "omisión deliberada de la realidad que vive un millón de personas trabajadoras en Castilla y León". Así, ha denunciado que estas personas se encuentran en peores condiciones salariales y laborales que el resto del país, sufriendo una situación que considera totalmente desproporcionada. Para Lobo, el discurso del candidato ha supuesto "un agujero negro en lo relativo a los derechos de la inmensa mayoría de los empleados, ya que se han citado medidas concretas para beneficiar a las empresas y a los emprendedores, pero ningún avance real ni derechos para los trabajadores de la región".

El secretario autonómico ha extendido la lista de carencias de la comparecencia parlamentaria a ámbitos sensibles como las políticas de igualdad y la violencia de género. Igualmente, ha afeado que no se haya planteado ninguna medida con garantías para afrontar realmente la pérdida de población. En este aspecto, Lobo ha precisado que el verdadero problema radica en la gente que se marcha de la comunidad y no en la población que viene a aportar, al tiempo que ha criticado que el candidato haya comprado plenamente el marco discursivo planteado por la extrema derecha.

Finalmente, Lobo ha advertido de que la realidad resultante de este proceso es que "una minoría ultra va a imponer sus políticas reaccionarias y negacionistas a la inmensa mayoría de los castellanos y leoneses". Como conclusión, Lobo ha reiterado que ha sido una intervención caracterizada por grandes olvidos, en la que el candidato a la presidencia de la Junta "ha perdido una oportunidad idónea para presentar los grandes retos y desafíos de la autonomía, así como para definir la forma de abordarlos contando con todos y todas los que forman parte de Castilla y León".