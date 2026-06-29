UGT lanza una campaña en redes para denunciar que el operativo antiincendios de CyL "carece de medios"

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León ha lanzado una campaña en redes para denunciar "que muchos operativos aún no están plenamente activados y falta personal en dispositivos de extinción".

"Los incendios no entienden de cambios en la Ejecutiva autonómica ni de 100 días de tregua en la actual legislatura porque quienes gobiernan, en la práctica, son los mismos responsables del anterior gobierno autonómico", ha señalado el secretario general, Tomás Pérez.

En este contexto, tal y como vienen advirtiendo en las diferentes ruedas de prensa que ha ofrecido el sindicato en las distintas provincias de la comunidad, las jornadas laborales del sector continúan "sin regularse adecuadamente, las enfermedades profesionales siguen sin el reconocimiento que merecen y el sector continúa esperando el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales específico de sus profesionales".

Hay que recordar que los incendios son "cada vez más complejos" y, para atajarlos, según UGT SP, los recursos siguen siendo "insuficientes" porque la prevención "no puede hacerse solo en verano". "Necesitamos dispositivos públicos y estables los trescientos sesenta y cinco días del año", ha ahondado.

También han apelado en su campaña a la "necesaria actualización de los salarios" de bomberos forestales y la "urgencia" en la adopción de medidas "que eviten desastres como el del año pasado en Castilla y León con una formación adecuada y suficiente para los profesionales del servicio de extinción de incendios que debe ser cien por cien público".