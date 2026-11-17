VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA ha situado el salario vinculado al Índice de Precios de Consumo (IPC), la estabilidad y el rejuvenecimiento del empleo y la mejora de los beneficios sociales como los tres pilares para la negociación del convenio colectivo de Horse, tras la celebración este martes de la segunda reunión de la mesa negociadora.

Según ha informado la sección sindical en un comunicado recogido por Europa Press, la dirección de HORSE, en palabras del sindicato, ha iniciado el encuentro con un repaso a la situación de la compañía en un "contexto difícil" para el sector del automóvil y ha insistido en la necesidad de "ganar competitividad, captar nuevos clientes para aumentar la carga de trabajo y apostar por nuevas tecnologías".

Por su parte, UGT ha defendido que la empresa cuenta "con producto, profesionales y una situación estratégica favorable ante la implantación de grupos chinos en España", y ha advertido de que la competitividad debe ir acompañada de condiciones laborales "que permitan retener a la plantilla".

En materia retributiva, el sindicato ha reclamado que el salario ocupe el centro de la negociación mediante incrementos vinculados al IPC y cláusulas de revisión salarial consolidadas en tablas "que garanticen el poder adquisitivo frente a la incertidumbre económica y el riesgo de inflación", para rechazar subidas "desligadas de la evolución real de los precios o sometidas a topes".

Respecto al empleo, UGT FICA ha abogado por "consolidar e incrementar el empleo estable y de calidad", así como por impulsar el rejuvenecimiento generacional a través de mecanismos como la jubilación parcial en la industria manufacturera, que, a su juicio, facilitan "una transición ordenada, la incorporación de nuevos trabajadores y la conservación del conocimiento acumulado".

Asimismo, ha exigido mantener las "fórmulas de flexibilidad bidireccional" pactadas en el primer convenio "sin retroceder en los avances logrados".

En el apartado de beneficios sociales, la organización sindical ha propuesto mejorar las condiciones y descuentos para la adquisición de vehículos, incrementar las cuantías de préstamos y anticipos, desarrollar y ampliar el Plan de Salud con medidas vinculadas al bienestar físico y al acceso a instalaciones deportivas y gimnasios, impulsar las becas de estudios mediante la renovación de sus bases reguladoras y reforzar las medidas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Por último, UGT ha considerado necesario alcanzar un convenio "fuerte" que aporte "estabilidad y tranquilidad" a la plantilla frente a la incertidumbre del sector y ha confirmado que la próxima reunión de negociación se celebrará el 1 de diciembre.