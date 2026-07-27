UGT pide a la Junta un plan de contingencia para 400 trabajadores de Avícola Hidalgo afectados en ERTE por Newcastle

Archivo - Imagen de archivo de una granja de engorde de pollos. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha solicitado a la Junta de Castilla y León un plan de contingencia para los casi 400 trabajadores de Avícola Hidalgo, ubicada en Íscar (Valladolid), afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por la enfermedad de Newcastle

La empresa, dedicada a la cría de aves hasta el procesamiento, despiece, distribución y comercialización de carne de pollo y sus derivados, planteó el pasado viernes 24 de julio un ERTE de fuerza mayor para la suspensión de 373 contratos de trabajo como consecuencia del impacto sobre la actividad del centro de trabajo del sacrificio obligatorio de 1.852.500 aves afectadas por la enfermedad de Newcastle, han informado a Europa Press fuentes del sindicato.

La caída del volumen de sacrificio y, por tanto, de la actividad vinculada a la empresa ha supuesto que 373 personas trabajadoras hayan visto suspendido su desempeño laboral este lunes, 27 de julio, y la restitución de sus puestos esté directamente vinculada a la evolución de la situación sanitaria y a la recuperación del flujo de suministro.

Por eso, la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Castilla y León solicita a la Junta que desarrolle un plan de contingencia para complementar los salarios de las personas afectadas por una situación de emergencia sanitaria aún no controlada y de evolución incierta.

El sindicato ha recordado que los expedientes por causa de fuerza mayor conllevan la suspensión de empleo a lo largo de seis meses si la situación no evoluciona favorablemente, con la consiguiente pérdida salarial para las casi 400 familias afectadas.

Además, UGT ha advertido de que esta situación va a agravarse con la extensión de la crisis a más empresas ante la existencia de más de una veintena de focos en Castilla y León con una enfermedad que ha afirmado que está "lejos de ser controlada", por lo que ha instado a la Consejería de Agricultura a adoptar medidas "de manera urgente".