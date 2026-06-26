UGT reclama una ley LGTBI en CyL y deje de ser "una de las últimas" CCAA sin legislación que proteja al colectivo

Jornada de UGT sobre los derechos de las personas LGTBI en Valladolid. - UGT

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado una ley LGTBI en Castilla y León para que la Comunidad deje de ser "una de las últimas" a las que les falta una legislación autonómica para proteger a las personas "trans" y al colectivo.

Así lo ha señalado el responsable de acción del área LGTBI de UGT confederal, José Álvarez, quien ha participado en Valladolid en una jornada celebrada en Valladolid sobre los derechos del colectivo frente a los delitos de odio ante el aumento registrado en Castilla y León, como ha explicado la secretaria autonómica de Formación para el Empleo y Diversidad del sindicato, Ana del Ser.

En este marco, Álvarez ha reivindicado el desarrollo de una ley LGTBI ante los datos de discriminación y violencia, que siguen siendo "bastante elevados", y ha asegurado que las personas del colectivo no pueden esperar "al color político que gobierne la comunidad autónoma".

"Por lo tanto, exigimos y presionamos para que también en Castilla y León haya una ley LGTBI, una ley trans, que habilite y proteja y desglose las competencias autonómicas que las leyes estatales también aplican, aparte de ampliarlas con la legislación y los avances que puedan darse dentro de esta comunidad autónoma", ha añadido.

De la misma forma, ha apostado por los consejos de participación como lugares "perfectos" para poder articular un trabajo en contra de la discriminación a las personas LGTBI y considera que la creación de un observatorio en Castilla y León, como se ha planteado en alguna ocasión, con representación de la Administración, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil permitiría "visibilizar" que de manera institucional "hay un paso al frente".

"Y la verdad que para las personas Lgtbiqa+ es bastante significativo entender que de manera organizada y de manera pública entidades están reunidas con la intención de protegerte", ha matizado Álvarez, quien considera que sólo el hecho de que se convoque y de que estén las administraciones y las organizaciones "ayuda mucho" a las personas LGTBI a tomar un paso tan importante y tan difícil como puede ser "acercarse a una comisaría, acercarse a una organización de la sociedad civil, acercarse a un sindicato, visibilizarse y visibilizar que están sufriendo discriminación".

AUMENTO DEL ODIO

En este contexto, Ana del Ser ha advertido del "avance" y el aumento de los discursos de odio en la Comunidad, tanto en espacios públicos como en centros de trabajo, y considera "más necesario que nunca" abrir las "puertas" del sindicato al colectivo para tener un "espacio libre" donde se pueda hablar, reflexionar y analizar datos sobre los últimos estudios como los del Ministerio del Interior, que apuntan que en Castilla y León han aumentado los delitos de odio un 46,2, con 136 infracciones penales en 2025.

"Para UGT esto es condenable, creo que tiene que llegar un momento en que nos sentemos y planteemos medidas que refuercen este colectivo", ha asegurado Del Ser, quien ha insistido en que en Castilla y León aún no existe una ley LGTBI, una de las "pocas" comunidades que no la tiene.

Por ello, en las jornadas se han abordado los derechos del colectivo frente a los discursos de odio así como los protocolos LGTBI en las empresas de más de 50 trabajadores recogidos en la Ley Trans en la que Ana del Ser ha recordado que UGT fue un "actor principal".

En esta línea, Álvarez ha incidido en que la jornada se celebra precisamente el día posterior al que el Congreso aprobara la reforma del Código Penal para introducir de manera "más material" la sanción a las "prácticas de tortura", las "mal llamadas terapias de conversión", contra las personas LGTBI.

El responsable confederal ha señalado la necesidad de abarcar, incluso dentro de los centros de trabajo, protocolos de acoso y de violencia a las personas LGTBI además del protocolo de acompañamiento en la transición para las personas trans que se aprobó en el Diálogo Social en febrero.

A su juicio, esta necesidad estriba en que en las empresas se vive un panorama "paralelo" al social, en el que "de manera punitiva, inclusive de los cargos públicos que tienen muchas administraciones" o en la calle se "agrede" de manera casi impune a las personas LGTBI, "si no llega hasta el extremo de ser asesinadas al grito de maricón de mierda".

DISCRIMINACIÓN

José Álvarez ha explicado que una encuesta elaborada recientemente por el sindicato revela que todavía cerca del 50 por ciento de las personas LGTBI percibe que no está aceptado socialmente y ha afirmado que en los centros de trabajo, diferenciando las discriminaciones de las personas por orientación sexual e identidad de género y las características sexuales como pueden ser las personas intersex, los datos de discriminación verbal están entre el 30 y el 50 por ciento.

"Son datos que reflejan la necesidad de que los protocolos se sigan implementando también dentro de las empresas", ha añadido el responsable sindical, quien ha agregado que las agresiones sexuales en personas trans rozan el 10 por ciento.

Además, el estudio de UGT refleja que el 70 por ciento de las personas LGTBI consideran que las medidas que se aplican en las empresas siguen siendo "insuficientes", ha explicado José Álvarez, quien ha abogado por que las medidas no se queden en lo que recoge la ley vigente, sino que "se negocien por encima".

Por ello, ha instado a la patronal y al resto de organizaciones sindicales a que "no bloqueen" las propuestas que UGT hace por encima del Real Decreto "para que la realidad en los centros de trabajo cambie y la realidad de la vida laboral de las personas Lgtbiqa+ también cambie".

Álvarez ha incidido en que el trabajo "vertebra algo esencial" en la vida como es el salario, la vivienda y la capacidad económica para hacer frente a la situación "que puede vivir cualquier persona LGTBI en cualquier lugar de España".