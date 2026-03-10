UGT Soria conmemora el 50 aniversario de su refundación

SORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) en Soria conmemora este martes, 10 de marzo, el 50 aniversario de su refundación, un hito que "simboliza medio siglo de compromiso con los derechos laborales, la justicia social y el progreso de la provincia", ha señalado el sindicato.

UGT ha incidido en que, tras décadas de clandestinidad durante la dictadura, volvió a reorganizarse en Soria en 1976, con la recuperación de su actividad sindical y pasando a ser desde entonces en una voz "fundamental" en la defensa de los trabajadores sorianos.

"Aquella refundación supuso el inicio de una etapa marcada por la participación activa en la consolidación de la democracia y en la mejora de las condiciones laborales en todos los sectores", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de este medio siglo, UGT Soria ha defendido su "papel clave" en la negociación colectiva, la defensa del empleo digno, la igualdad de oportunidades y la protección social, ha añadido.

APOYO A LOS TRABAJADORES

Además, el sindicato ha apuntado que es un trabajo que "ha contribuido a impulsar avances laborales y sociales que hoy forman parte del día a día de miles de personas trabajadoras en la provincia".

"Tenemos que agradecer el esfuerzo y sacrificio de aquellos insignes compañeros que militando en el lado correcto de la historia y tras décadas de clandestinidad constituyeron el primer Comité Provincial de la UGT en Soria, nombres como Antonio Ruiz, Amador Velasco, Pedro Marrón, Luis Cabrejas entre tantos otros permanecen indelebles en nuestra memoria", ha subrayado UGT.

Además, ha destacado el compromiso de generaciones de sindicalistas que, "con esfuerzo y dedicación, han hecho posible que el sindicato siga siendo una herramienta necesaria para mejorar la vida de la clase trabajadora a lo largo de estos 50 años".

"En este 50 aniversario, UGT Soria reafirma su compromiso de seguir trabajando por el empleo de calidad, la cohesión social y el desarrollo de la provincia, afrontando los desafíos del nuevo contexto laboral con la misma determinación que ha caracterizado al sindicato a lo largo de su historia", ha agregado.