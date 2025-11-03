UGT tilda de "chapuza" los decretos antiincendios de la Junta y avisan: "En 2026 volverá a pasar lo mismo"

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha tildado de "chapuza" los decretos antiincendios de la Junta al tiempo que han advertido que si se dan las "mismas condiciones climáticas" el próximo verano "volverá a pasar lo mismo".

"Llevamos con un sistema nulo 40 años y ahora en un mes han pretendido cambiarlo. Han querido maquillar ese cambio a través de reuniones con la representación sindical ellos tenían ya planificado cuál era el sistema nos lo han presentado, les hemos dicho que no y han decidido sacarlo por su cuenta", ha apuntado el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social, Carlos Arenas en rueda de prensa en la que ha estado acompañado de dirigentes del Área de Servicios Públicos de la organización.

Vázquez ha lamentado que con la aprobación de estos reglamentos la Junta ha pretendido decirle "a la sociedad y a los profesionales" que estaba "arreglado todo el problema forestal y medioambiental" de la Comunidad. "Y nosotros entendemos que eso es una falacia", ha apostillado para denunciar que es un "mero maquillaje" de la realidad y no "una solución".

En este sentido, ha advertido de que si en 2026 se vuelven a dar las mismas condiciones meteorológicas, el resultado "desgraciadamente será igual o peor". "Llevamos con un sistema nulo 40 años y ahora en un mes han pretendido cambiarlo. Han querido maquillar ese cambio a través de reuniones con la representación sindical. Pero tenían ya planificado cuál era el sistema, nos lo han presentado, les hemos dicho que no y han decidido sacarlo por su cuenta", ha argumentado.

En este sentido recuerda que, dos de los "tres elementos" que presentan en estos decretos eran "obligatorios desde 2007" --en referencia a la creación del grupo B y la creación de la categoría de Bombero Forestal-- mientras que del "punto estrella", que todo el operativo sea de naturaleza pública, no tienen detalles de cómo se va a llevar a cabo.

"Queremos un operativo que sea íntegramente y de gestión pública que sea permanente y que esté totalmente profesionalizado. Y falta una formación adecuada, faltan una serie de medios que llevamos reclamando muchísimo tiempo, faltan vehículos, faltan EPIs, falta avituallamiento, falta organización fundamentalmente. Nosotros seguimos insistiendo en que el operativo tiene que estar enmarcado dentro de un conjunto más amplio que sería el de emergencias, profesionalizando a todos los trabajadores en esas materias y eso es lo que, por desgracia, nos tememos que no va a ocurrir", ha apuntado.

Por su parte, el responsable autonómico de bomberos forestales del sindicato, Rodrigo Martín, ha insistido en que las medidas del Ejecutivo autonómico no son "más que un parche". "El operativo hay que reconstruirle no puede ser meter unas medidas urgentes ahora con calzador, sin tener en cuenta la opinión de los sindicatos ni de los propios trabajadores y venderlo como un gran logro. Son medidas que llegan tarde", ha zanjado.

La lucha contra incendios no puede basarse en "extinción únicamente", ha abundado. "Necesitamos un operativo de gestión pública, porque la defensa de la sociedad no puede basarse en un beneficio económico. No podemos olvidar tampoco que la Junta, cuando ha llegado a acuerdos, han sido acuerdos que ha acabado manipulando", ha denunciado.

"Desde UGT solicitamos que se sienten, que negocien, que nos escuchen y un operativo público profesional y permanente con condiciones laborales, materiales, dignas. No hay un sistema eficaz de prevención ni de extinción posible porque la orientación que tienen ahora mismo es simplemente eso, es extinción y ha quedado demostrado que no es suficiente", ha continuado.

En este contexto, ha insistido en que todo esto no se soluciona "en un mes", que costará "años" y que lo plantean los profesionales, técnicos y operativo es un trabajo "estructural" que será "costoso", para razonar que "más costoso es la extinción". "Y esta propuesta es una chapuza como fue la del 2022", ha concluido.

MOVILIZACIONES

La secretaria de Acción sindical y Formación, Sara Molledo, ha coincidido en el diagnóstico de que las medidas del decreto son "claramente insuficientes". "Ni se garantiza una cobertura operativa adecuada durante todo el año, ni se refuerzan de forma realista los medios humanos y técnicos necesarios para dar una respuesta eficaz ante unos incendios cada vez más frecuentes e intensos", ha criticado para lamentar que la Junta no haya aprendido "nada" tras los devastadores incendios de este verano.

"Se empeña una vez más en seguir apostando por un modelo centrado en la reacción, en lugar de reforzar la prevención, la gestión forestal sostenible y la implicación de las personas que viven y trabajan en el medio rural", por lo que ha exigido "una revisión inmediata" del decreto ley con la participación de los representantes legales de los trabajadores del operativo y la puesta en marcha de una "estrategia integral, estable y eficaz que responda a las verdaderas necesidades de Castilla y León en un contexto de emergencia climática".

Por todo ello, han advertido de que si la Junta no atiende a sus peticiones se reunirán con todas las fuerzas sindicales para convocar "movilizaciones". "Esto no se puede olvidar", ha finalizado el secretario general UGT de Servicios Públicos, Tomás Pérez.