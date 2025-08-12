UGT ve "escandalosos" los datos sobre siniestralidad laboral en CyL con un aumento del 33% de la accidentalidad mortal

VALLADOLID 12 Ago. (EUOROPA PRESS) -

UGT Castilla y León ha calificado como "escandalosos y muy alarmantes" los datos sobre siniestralidad laboral durante el primer semestre de 2025 con un total de 14.703 accidentes laborales con baja, de los cuales 13.221 han sido en jornada laboral, 287 enfermedades profesionales que han cursado con baja y 1.482 siniestros 'in itinere'.

Sumando los 15.929 accidentes que han causado lesiones, pero no han requerido baja médica, han sido 30.362 los castellanoleoneses que han sufrido un accidente como consecuencia de su trabajo, señala el sindicato a través de un comunicado

En cuanto a las víctimas mortales, han perdido la vida 27 personas trabajadoras, 24 de ellas en el centro de trabajo. Y sus causas son las "habituales". "Los de origen traumático por aplastamientos, golpes de objetos, sepultamientos, caídas de altura, tráficos y, los de naturaleza no traumática que guardan relación directa con los riesgos psicosociales a los que están expuestas las personas trabajadoras y provocan infartos, embolias, ictus", añade.

En comparación con el primer semestre del pasado año la siniestralidad laboral global se ha incrementado ligeramente (1,22 por ciento), sin embargo, según la gravedad, la accidentalidad mortal ha crecido el 33 por ciento. Este porcentaje, que dobla el índice de incidencia nacional, supone "el peor dato de la comunidad de todos los tiempos".

"Estos datos solo son la punta del iceberg de una realidad mucho más grave porque hay que sumar los que pasan a la esfera de la contingencia común por la desatención de las mutuas, que derivan sistemáticamente patologías profesionales al sistema público de salud", ha analizado el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel.

El sindicato basa esta afirmación en las reclamaciones que se cursan directamente a las mutuas ya que el INSS no publica datos sobre el número total de determinaciones de contingencias realizadas anualmente.

Este hecho, denunciado desde UGT, "impide conocer la verdadera dimensión de los procesos que las mutuas derivan al sistema público de Salud".

Así, el número de reclamaciones formuladas a las mutuas por las personas trabajadoras en 2024 ha sido de 21.146, un 17,8 por ciento más que el año anterior. De ellas, el mayor número se centra en la "disconformidad con la calificación de la contingencia" (4.551, el 21,52 por ciento del total de reclamaciones).

El tercer lugar lo ocupan las "altas médicas", con 2.795 reclamaciones (13,22 por ciento del total), seguidas por las prestaciones económicas que, con 2.499 reclamaciones suponen el 11,82 por ciento del total, abunda el sindicato.

"Estos datos revelan la mala praxis de las mutuas, priorizando sus intereses económicos sobre la salud y perjudicando gravemente los intereses económicos y asistenciales de las personas trabajadoras", añade la información.

En este sentido, el responsable de Política Sindical y Salud Laboral del sindicato ha criticado las pretensiones de las mutuas de prevención concernientes a aumentar su poder de decisión sobre los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC), pudiendo emitir el parte de alta en patologías traumáticas y psicológicas; más dinero para su financiación, elevando el coeficiente general de la fracción de cuota que perciben al ocho por ciento; reducir por ley la cuantía de la prestación económica por ITCC y, "lo más grave" según el responsable sindical, la supresión de los complementos y mejoras adiciones a la prestación de ITCC recogidas en los convenios colectivos.

"Y, sin embargo, se ponen de perfil y no dicen nada en cuanto a la mejora de las condiciones de trabajo, garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral, dotarlas de mayor transparencia en la gestión de las contingencias, ni tampoco sobre la participación de los representantes de los trabajadores en decisiones tan relevantes como la renovación de convenio con las empresas", ha añadido el responsable sindical.

Para concluir, y en relación con los periodos de altas temperaturas, que hasta junio han ocasionado 52 accidentes leves por calor e insolación y 53 por efectos de las temperaturas extremas, luz y radiación, el gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de UGTCyL ha recordado que para los casos de avisos meteorológicos de nivel naranja o rojo, y cuando las medidas preventivas no garanticen la protección de las personas trabajadoras, "es obligatorio adaptar las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de las horas de la jornada laboral".