UGT ve muy positivos los datos de junio y relaciona el aumento de la afiliación con el proceso de regularización

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel, ha calificado de "muy positivos" los datos del paro correspondientes al mes de junio en Castilla y León, que han reflejado un descenso del desempleo en 2.895 personas (-2,98 por ciento) hasta un total de 94.260.

Asimismo, ha significado el aumento de cotizantes a la Seguridad Social, con 9.641 personas afiliados más, y que ha relacionado directamente con proceso de regularización de migrantes. "Ahora estas personas trabajadoras pueden tener un contrato legal y trabajar de forma regular", según ha explicado Miguel.

Dicho esto, ha aclarado que UGT no se conforma con la bajada del desempleo y ha reclamado que se afronten "tres retos importantes" en Castilla y León en materia de empleo: el paro de larga duración y que afecta a 1 de cada 3 personas desempleadas, respuesta a las dificultades de los jóvenes para acceder a un empleo estable y las desigualdades del mercado laboral "que siguen afectando especialmente a las mujeres".

Para abordar estos retos Alberto Miguel ha instado al nuevo gobierno de la Junta a negociar de forma urgente a través del Diálogo Social el refuerzo de las políticas activas de empleo a través del Plan de Empleo 2026. "El compromiso de UGTCyL con las personas trabajadoras de la Comunidad es seguir luchando para conseguir empleos estables y salarios dignos. Es decir, empleos con derechos", ha reivindicado el sindicalista.