La ULE abre una nueva vía de colaboración académica y científica con la única universidad pública de Guatemala

El vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez-Andrades, durante su visita a la Universidad de San Carlos de Guatemala. - ULE

LEÓN, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha dado los primeros pasos para establecer una línea de colaboración con la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), única universidad pública del país que cuenta con alrededor de 216.000 estudiantes y 22 centros universitarios.

Así se ha puesto de manifiesto tras la visita del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global de la ULE, José Alberto Benítez-Andrades, a la Institución universitaria guatemalteca, que ha permitido identificar distintos ámbitos de interés común y sentar las bases de una futura colaboración académica y científica.

Ambas instituciones trabajan para formalizar esta colaboración mediante la firma de un convenio que, inicialmente, contemplará cuatro líneas de trabajo, entre ellas la movilidad internacional, para facilitar estancias de profesorado de la USAC en la ULE, y las cotutelas internacionales de doctorado, que permitirán avanzar en la identificación de grupos de investigación y posibles supervisores con intereses comunes.

Asimismo, ambas universidades explorarán la preparación de un primer proyecto conjunto de cooperación o investigación y abrirán nuevas vías de colaboración en ámbitos como Veterinaria y Ciencias de la Salud, así como en áreas vinculadas al patrimonio, la sensorización y las tecnologías LiDAR relacionadas con el entorno de Tikal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Benítez-Andrades, que mantuvo encuentros con responsables académicos, de cooperación y de gestión de proyectos, conoció distintas capacidades y líneas de trabajo de la institución, que mostró un interés por avanzar en colaboraciones con la Universidad de León en movilidad, doctorado, proyectos y cooperación científica.

La visita permitió además compartir la experiencia de la ULE en el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la Universidad, a través de distintas sesiones dirigidas a estudiantes, profesorado, equipos directivos, personal de administración y servicios y egresados.

Las intervenciones abordaron el uso de la IA en la docencia, la gestión universitaria y el desarrollo profesional, desde una perspectiva centrada en el uso crítico y responsable de estas herramientas y en las oportunidades que ofrecen para mejorar procesos y favorecer nuevas formas de aprendizaje y trabajo.

COOPERACIÓN EN CENTROAMÉRICA

Por otra parte, la visita permitió mantener un encuentro con Carlos Alvarado Cerezo, rector de la USAC entre 2014 y 2018 y actual secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano (Csuca), en el que se abordó la posibilidad de favorecer nuevos espacios de colaboración entre universidades españolas y centroamericanas.

Con estos contactos la Universidad de León continúa sui trabajo encaminado a ampliar sus relaciones internacionales en Iberoamérica y avanza hacia nuevas oportunidades de movilidad, formación, investigación y cooperación para estudiantes, profesorado y grupos de investigación.