La ULE acoge desde el día 6 de julio el curso de verano 'Oncoejercicio: evidencia científica y experiencia clínica'

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la ULE, en el Campus de Vegazana de la capital leonesa. - ULE

LEÓN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Fcafd) de la Universidad de León (ULE), en el Campus de Vegazana, acogerá los próximos días 6, 7 y 8 de julio el curso de verano titulado 'Oncoejercicio: evidencia científica y experiencia clínica', que tiene como principal objetivo el deseo de trasladar a la práctica la evidencia científica más sólida sobre el papel del ejercicio físico en los distintos tipos de cáncer.

Esta iniciativa está dirigida a profesionales de la medicina, enfermería, oncología, fisioterapia y educación física y deportiva, así como a personas con cáncer, supervivientes oncológicas y público general interesado en conocer en mayor profundidad este tema.

La Dirección del curso, a cargo de José Antonio de Paz Fernández (catedrático de fisiología de la ULE) y Ana López González (médico de oncológica del Hospital Universitario de León), ha apuntado que la propuesta pretende crear un espacio real de diálogo entre oncólogos, fisioterapeutas, especialistas en ejercicio y pacientes donde la experiencia clínica se convierta en aprendizaje compartido.

La intención de la iniciativa es acercar a la ciudadanía leonesa una realidad "que cambia vidas": "el ejercicio no solo previene el cáncer, también transforma la manera de afrontarlo". Por ello, se impulsará la integración del ejercicio como parte natural del tratamiento oncológico multidisciplinar, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

José Antonio de Paz Fernández ha insistido en la importancia de mostrar a la sociedad que el ejercicio previene el cáncer, además de ayudar a afrontarlo y a superarlo.

Las dos primeras jornadas del curso, los días 6 y 7 de julio, el programa contempla sesiones que darán comienzo a las 15.00 horas. El primer día se abordarán los programas de ejercicios para los cánceres de mama, de colon y ginecológico, mientras el segundo día se centrará en el ejercicio y cáncer digestivo. También se abordarán los beneficios psicológicos, y pacientes y profesionales darán a conocer diversas experiencias.

'MUÉVETE CONTRA EL CÁNCER'

Finalmente, el día 8 de julio está prevista una charla abierta y gratuita para toda la ciudadanía bajo el lema 'Muévete contra el cáncer', en la que participarán todos los ponentes, en el Aula 2 de la Fcafd a partir de las 20.00 horas.

La Universidad de León ha destacado que el curso de verano ha contado con la colaboración y apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El precio de la matrícula se ha fijado en 40 euros (20 para alumnos de la ULE) y las inscripciones se pueden llevar a cabo a través de la web de Extensión Universitaria de la Universidad de León.