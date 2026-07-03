La ULE acoge los días 6 y 7 de julio un curso de verano para mostrar los archivos a la sociedad desde una visión cercana

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León acogerá los días 6 y 7 de julio el curso de verano 'La investigación en archivos' - ULE

LEÓN 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de León (ULE) acogerá los días 6 y 7 de julio el curso de verano 'La investigación en archivos', que alcanza su octava edición con el objetivo de mostrar el patrimonio documental a la sociedad desde una visión cercana.

La organización corre a cargo del departamento de Patrimonio Artístico y Documental, con la colaboración del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica y está dirigido por María del Carmen Rodríguez López, Patricia Herrero Sánchez y Rafael Ceballos Roa.

El curso está destinado especialmente a diplomados y licenciados en Biblioteconomía y Documentación, Graduados en Información y Documentación, Historia del Arte, Historia y de cualquier campo de las Ciencias Sociales y Humanidades, así como doctorandos en Ciencias Sociales y Humanidades, miembros de la comunidad universitaria, profesores, investigadores y cualquier otra persona interesada en los temas que serán objeto de estudio.

Uno de los principales objetivos que se persigue con esta iniciativa es mostrar los archivos a la sociedad, a través de una visión más cercana y actualizada del patrimonio que en ellos se custodia. Además, se abordará la necesidad de su estudio, conservación y difusión para proteger el valioso contenido que se encuentra en ellos, que puede ser de interés local, nacional e internacional, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El programa pretende orientar a los futuros investigadores sobre los métodos y fuentes documentales y bibliográficas para desarrollar una correcta investigación, al tiempo que se expondrán metodologías y sistemas de trabajo en los archivos.

CONTENIDO

En las diferentes sesiones y ponencias se introducirán y describirán los fondos de diferentes categorías de archivos: administrativos, históricos, eclesiásticos, familiares, empresariales, de asociaciones, etcétera.

También se dará a conocer al alumnado la información contenida en los archivos de diversos ámbitos, tanto públicos como privados, así como la documentación custodiada en ellos para saber qué esperar de estos ante una futura investigación. Los participantes tendrán ocasión de conocer el Archivo Municipal y el Histórico Provincial de León.

El precio de la matrícula se ha fijado en 55 euros, cantidad que se reduce a 35 para estudiantes universitarios, personas en situación de desempleo, jubilados, personas del sector o gremio y para quienes realicen el curso en la modalidad online.