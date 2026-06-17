La ULE advierte de que las reintroducciones de fauna deben integrarse en estrategias más amplias de conservación

El investigador Héctor Ruiz-Villar (derecha) y el profesor Andrés Ordiz (izquierda), de la ULE, autores del estudio sobre el papel de las reintroducciones de fauna silvestre. - ULE

LEÓN, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el investigador Héctor Ruiz-Villar y el profesor Andrés Ordiz, ambos del área de Zoología de Biodiversidad y Gestión Ambiental de la Universidad de León (ULE) analiza el papel de las reintroducciones de fauna silvestre y señala que la conservación no debe evaluarse únicamente por el número de ejemplares liberados, sino por la recuperación de ecosistemas funcionales y resilientes.

El estudio examina los casos del lince ibérico, el quebrantahuesos y el pigargo europeo y defiende que estas actuaciones deben acompañarse de medidas dirigidas a reducir amenazas y favorecer la conectividad ecológica.

La recuperación de una especie amenazada no depende únicamente de liberar nuevos ejemplares en la naturaleza. Actuaciones menos visibles, como reducir las causas de mortalidad, restaurar hábitats o mejorar la conectividad ecológica pueden resultar igual o incluso más determinantes para garantizar la conservación de la biodiversidad a largo plazo, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio, que ha sido publicado recientemente en la revista científica Conservation Science and Practice. El trabajo aborda el papel de las reintroducciones de fauna silvestre, una herramienta ampliamente utilizada en conservación que consiste en liberar individuos de una especie en territorios donde había desaparecido y que "han resultado fundamentales para recuperar especies emblemáticas e incluso evitar algunas extinciones".

Los autores recuerdan que el objetivo último de la conservación no es únicamente aumentar el número de ejemplares de una especie concreta, sino favorecer el buen funcionamiento de los ecosistemas a largo plazo, por lo que defienden que las reintroducciones deben abordarse con cautela y dentro de estrategias más amplias orientadas a recuperar ecosistemas funcionales y resilientes.

"Las reintroducciones pueden ser imprescindibles en determinadas circunstancias, especialmente cuando una especie se encuentra al borde de la extinción. Sin embargo, antes de liberar animales es importante evaluar si se han reducido las amenazas que provocaron su desaparición y cuáles pueden ser las consecuencias ecológicas y sociales de estas actuaciones", ha señalado Ruiz-Villar.

ESPECIES ANALIZADAS

La investigación analiza varios ejemplos desarrollados en la Península Ibérica, entre los que figura el del lince ibérico, cuya progresiva recuperación constituye uno de los mayores éxitos recientes de la conservación en Europa. Tras sobrevivir únicamente en los núcleos de Doñana y Sierra Morena la especie ha sido objeto de numerosos programas de reintroducción en distintas zonas de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Portugal y, más recientemente, Castilla y León y Aragón.

Los investigadores destacan que estas actuaciones resultaron "fundamentales" cuando el lince se encontraba en una situación crítica. Sin embargo, señalan que, una vez demostrada su capacidad para dispersarse de forma natural, cobra especial importancia actuar sobre las amenazas que limitan su expansión y favorecer la conectividad entre territorios. Además, inciden sobre la necesidad de evaluar de forma previa a las reintroducciones de ejemplares, los efectos que los linces puedan tener sobre otras especies que también están amenazadas y con las que compartirían hábitat como el gato montés.

El trabajo examina también el caso del quebrantahuesos, una especie que resistió históricamente en los Pirineos y para la que existen programas de liberación en territorios como los Picos de Europa, la Sierra de Gredos, el Maestrazgo o las sierras del sureste peninsular.

ELIMINAR LAS AMENAZAS

Ruiz-Villar ha manifestado que estas iniciativas han permitido acelerar la presencia de la especie en parte de su área de distribución histórica, aunque ha subrayado la necesidad de eliminar las amenazas que motivaron su desaparición y que aún persisten en estas zonas como el veneno antes de acometer nuevas liberaciones.

La tercera especie analizada es el pigargo europeo. En este caso, la especie se encuentra actualmente en expansión natural por distintas regiones de Europa, por lo que se plantea que parte de los esfuerzos de conservación podrían centrarse en preparar los ecosistemas para facilitar su futura llegada y asentamiento en la Península Ibérica.

MEDICIÓN DE ÉXITO

Una de las principales reflexiones del estudio es que el éxito de una reintroducción no debería medirse únicamente por el número de ejemplares liberados o por la evolución a corto plazo de la especie objetivo. Resulta necesario valorar sus posibles efectos sobre otras especies, especialmente aquellas que se encuentran amenazadas, así como sobre los ecosistemas y las comunidades humanas con las que conviven.

"No se trata de dejar de realizar reintroducciones, sino de utilizarlas cuando realmente sean necesarias y dentro de estrategias de conservación integrales, a largo plazo, que permitan abordar las causas profundas de la pérdida de biodiversidad", ha concluido Ruiz-Villar.

El trabajo, en el que también han participado los investigadores José María Gil Sánchez y David Álvarez, de las Universidades de Granada y Oviedo respectivamente, defiende la importancia de priorizar medidas orientadas a reducir amenazas, mejorar la conectividad ecológica y favorecer la recuperación de ecosistemas más saludables y resilientes. En ese contexto, las reintroducciones son una herramienta más, pero no un fin por sí mismas.