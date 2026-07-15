La ULE analiza mañana en una conferencia cómo los Borbones transformaron el arte en España

Cartel de la conferencia que impartirá el investigador Ángel Varela Fernández mañana en la Fundación Sierra Pambley (León). - ULE

LEÓN 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León (ULE) analizará mañana el papel de los Borbones en la transformación del arte español, con la conferencia 'La monarquía del "buen gusto". Los Borbones y la implantación del clasicismo en España', que impartirá el investigador Ángel Varela Fernández a partir de las 19.30 horas en la Fundación Sierra Pambley.

La ponencia abordará el proceso de renovación artística impulsado por la dinastía borbónica durante el siglo XVIII y explicará cómo la Corona promovió la implantación del clasicismo en España a través de instituciones como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la construcción del Palacio Real de Madrid o la formación de artistas en los principales centros europeos. Asimismo, permitirá comprender cómo estas reformas transformaron la creación artística y la enseñanza de las bellas artes en España.

La conferencia forma parte del ciclo 'De Grecia y Roma a nuestros días. La herencia clásica en Occidente', una iniciativa del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica que acerca al público investigaciones sobre la influencia del mundo clásico en la historia, el arte, la literatura y el pensamiento occidental, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Ángel Varela Fernández es graduado en Historia del Arte y en Historia por la Universidad de León y actualmente ultima su tesis doctoral como investigador predoctoral FPU en el Área de Historia Moderna. Su trayectoria investigadora incluye publicaciones científicas, estancias de investigación en la Universidad del País Vasco y en la Università del Salento (Italia), así como la participación en numerosos congresos especializados.

Esta conferencia pone el broche al programa de actividades organizado por el Instituto de Humanismo y Tradición Clásica antes del paréntesis estival. El ciclo se reanudará el próximo mes de septiembre con nuevas propuestas dedicadas al estudio de la herencia clásica en la cultura occidental.