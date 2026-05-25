La ULE analizará si mantiene el reconocimiento como doctor honoris causa de Zapatero conforme avance la investigación

Archivo - Imagen del acto de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como doctor honoris causa por la ULE, en 2023. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

LEÓN 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) analizará si mantiene el reconocimiento del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como doctor honoris causa de la Institución académica conforme avance la investigación tras su imputación por el rescate de Plus Ultra.

Según han confirmado en declaraciones a Europa Press fuentes de la ULE, el equipo de Gobierno de la Institución universitaria ha decidido esperar a que se produzcan avances en el proceso judicial para tomar una decisión tras abordar esta cuestión.

Las mismas fuentes han recordado que el nombramiento como doctor honoris causa es la máxima distinción de la ULE y supone un reconocimiento de los méritos de las personas a quien se otorga el título. De esta forma, si la investigación en torno al expresidente del Gobierno cuestiona dichos méritos la ULE no descarta la retirada del reconocimiento.

La ULE acogió el día 13 de febrero de 2023 el Acto Académico Solemne de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero como doctor honoris causa, una propuesta que fue formulada por el entonces rector Juan Francisco García Marín y que se aprobó en reunión del Consejo de Gobierno en noviembre de 2022.

José Luis Rodríguez Zapatero fue director de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León y decano del Colegio de Abogados. Se afilió al PSOE en 1979 y se licenció en la Facultad de Derecho de la ULE en 1982, centro en el que ejerció después como profesor.

Desde ese mismo año ocupó cargos de responsabilidad en el partido, entre los que destacan la Secretaría de las Juventudes Socialistas de León y la Secretaría General de la Federación Socialista Leonesa, para la que fue elegido en 1988. Fue elegido diputado en el Congreso en 1986 y, en el año 2000, secretario general del PSOE.

El 14 de marzo de 2004 el PSOE ganó las elecciones generales y se convirtió en el quinto presidente del Gobierno de la democracia. Constituyó el primer Ejecutivo paritario entre hombres y mujeres de la historia de España.

La Universidad de León destacó en su nombramiento como doctor Honoris Causa el impulso en León por parte de Zapatero, entre otras iniciativas, del Instituto Nacional de la Ciberseguridad (Incibe), la Ciudad de la Energía de Ponferrada (Ciuden) o y el Instituto Confucio de la ULE.

Igualmente, la Institución académica tuvo palabras de reconocimiento para el mandato de Zapatero, un periodo en el que se aprobaron leyes "fundamentales e imprescindibles" en el desarrollo de la sociedad española. También valoró su contribución en la "consecución y mantenimiento de la paz dentro y fuera las fronteras del país.