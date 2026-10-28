ULE avanza con 20 universidades en crear una red de campus periféricos que refuerce su papel en la educación superior

La rectora de la ULE, Nuria González (centro), en las II Jornadas Nacionales de Campus Periféricos celebradas en Melilla. - ULE

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), a través del Campus de Ponferrada, avanza junto a otras 20 universidades en la consolidación de la red nacional de campus periféricos y en la definición de propuestas que refuercen el papel de estas sedes en el sistema de educación superior.

Así se ha puesto de manifiesto durante las II Jornadas Nacionales de Campus Periféricos, impulsadas por la Universidad de Granada y celebradas en Melilla, donde se han reunido representantes de más de una veintena de universidades para analizar retos comunes relacionados con la gobernanza, la financiación y el profesorado de los campus situados fuera de la sede central de sus instituciones.

Esta cita da continuidad al trabajo realizado en Ponferrada y en ella la rectora de la ULE, Nuria González, ha defendido el papel estratégico de estos campus en el desarrollo de los territorios y la necesidad de reconocer su singularidad dentro de cada universidad, desde el reconocimiento, la planificación y los recursos necesarios para desarrollar plenamente su función, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"Los campus singulares no son sedes secundarias ni meros apéndices administrativos; son auténticos motores de atracción de talento, innovación y vertebración territorial", ha señalado González, que ha puesto como ejemplo la trayectoria de tres décadas del Campus de Ponferrada.

En este sentido, la rectora ha destacado que la integración estratégica y la apuesta por la equidad permiten convertir la especificidad territorial en una fortaleza para toda la institución. "Nuestra trayectoria de tres décadas en el Campus de Ponferrada demuestra que, cuando existe una integración estratégica desde el origen y una apuesta firme por la equidad, la especificidad territorial se convierte en un activo de excelencia para toda la institución", ha recalcado.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, ha destacado que estas jornadas permiten compartir experiencias, identificar problemas que se repiten en distintas universidades y buscar soluciones que puedan aplicarse en diferentes contextos. Los responsables de varios campus trabajan en la definición de los objetivos de la red y de las actuaciones que se desarrollarán en adelante. "No pretendemos sustituir las competencias de ninguna universidad, sino producir conocimientos y propuestas útiles para que cada institución decida mejor", ha apuntado.

Marqués, que ha estado acompañada por Raquel Leirós, directora de Planificación y Organización del Campus, ha subrayado que la consolidación de estos campus requiere la implicación conjunta de las universidades y las administraciones para afrontar los retos compartidos y favorecer su crecimiento.

AVANCES

Durante las jornadas se han presentado avances en los documentos de trabajo y se han celebrado mesas de debate dedicadas a la gobernanza universitaria, la financiación desde las administraciones públicas y la gestión de los campus, con especial atención a la estabilidad y promoción del profesorado. La importancia de la relación entre universidad y territorio también ha quedado patente durante la recepción institucional ofrecida por la Ciudad Autónoma de Melilla a los participantes en las jornadas.

El consejero de Fomento Universitario e Investigación, Jesús Romero Imbroda, ha expresado el valor de acoger en la ciudad un encuentro de alcance nacional sobre la singularidad de estos campus y la utilidad de compartir experiencias entre territorios con características similares. Por su parte, el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado, ha puesto en valor el papel de estas sedes en la vertebración territorial y la igualdad de oportunidades, además de señar que la universidad "puede ser un aliado y una palanca para el desarrollo".

Las jornadas han permitido avanzar en una reflexión común sobre las condiciones necesarias para que los campus periféricos desarrollen plenamente su función académica y social y contribuyan al desarrollo económico y territorial de los lugares en los que están implantados.

La participación de la ULE en estas jornadas permite dar continuidad a la reflexión iniciada en Ponferrada y compartir la experiencia de un campus que cumple tres décadas de trayectoria. La Universidad de León defiende así un modelo que reconoce la singularidad de cada sede y apuesta por su integración estratégica, convencida de que fortalecer los campus periféricos supone también reforzar la capacidad de la universidad pública para generar oportunidades, favorecer la cohesión territorial y contribuir al desarrollo de las comunidades en las que está presente.