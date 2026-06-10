ULE celebra el ascenso histórico del Baloncesto Femenino León, un éxito forjado desde la cantera y el trabajo en equipo

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la ULE ha acogido el acto de homenaje y reconocimiento a las jugadoras del Baloncesto Femenino León tras el ascenso. - ULE

LEÓN 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de León ha acogido este miércoles el acto de homenaje y reconocimiento a las jugadoras del Baloncesto Femenino León, tras la histórica temporada que han firmado y que ha culminado con un ascenso "que ya es historia de León" forjado desde la cantera y el trabajo en equipo.

Así lo ha destacado la rectora, Nuria González, que ha puesto en valor no solo el logro deportivo, sino también la trayectoria de un club profundamente vinculado a la Institución universitaria y sostenido en el esfuerzo colectivo, la formación y el trabajo continuo "dentro y fuera de la pista".

El ascenso, según ha recalcado, habla de "mucho más" que de competición, ya que responde a una forma de entender el deporte basada en la constancia y el trabajo diario. "Es la expresión de una excelencia silenciosa que no siempre ocupa titulares, pero que se construye entrenamiento a entrenamiento y partido a partido", ha señalado.

En este sentido, González ha puesto en valor la compatibilidad entre la vida académica y deportiva de las jugadoras y ha expresado que esa doble condición de estudiantes y deportistas no suma dificultad, sino identidad y refleja esa capacidad de aprender a largo plazo y de confiar en el trabajo continuado como forma real de conocimiento, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Por último, en consonancia con el vicerrector de Estudiantes, Deporte y Cultura, Diego Soto, la rectora ha remarcado el compromiso de la Universidad con el deporte y especialmente con este Club, con el que mantiene una relación consolidada y que "trasciende lo institucional".

El acto ha contado con la participación del decano de la Facultad, Juan Carlos Morante; la directora del área de Deportes, María Perrino, y del anterior vicerrector Isidoro Martínez, autor de 'La historia del baloncesto en León', obra que la Universidad entregó a las jugadoras como recuerdo institucional de este ascenso.

UN LEGADO COLECTIVO DE DÉCADAS

Martínez ha invitado a las deportistas a conocer la trayectoria del baloncesto leonés como parte de un legado colectivo construido durante décadas. En este sentido, ha recordado una reflexión incluida en el libro, según la cual "quien no conoce y valora la historia no puede comprender el presente ni construir el futuro".

Asimismo, ha realizado un repaso por los orígenes de la entidad y se ha referido al papel que desempeñó la Universidad en su desarrollo desde sus primeros años.

En representación del equipo y cuerpo técnico, Rafael González, su entrenador, ha agradecido el respaldo que la Universidad ha brindado al club durante las últimas décadas, que ha ido "mucho más allá del ámbito económico", ya que se traduce en acceso a las instalaciones deportivas universitarias y el acompañamiento constante recibido por parte de los distintos responsables académicos y deportivos de la ULE.

"Esta institución ha sido clave en nuestro crecimiento", ha señalado el técnico, que ha apuntado que buena parte de las jugadoras, entrenadores y miembros del club ha pasado por las aulas de la Universidad de León.

TEMPORADA MARCADA POR LAS DIFICULTADES

Por su parte, la capitana del equipo, Lucía García, ha subrayado el esfuerzo realizado durante una temporada marcada por las lesiones y las dificultades en la que se ha sobrepuesto la capacidad del grupo para superar los momentos más exigentes y alcanzar un ascenso que inicialmente no figuraba entre los principales objetivos.

Asimismo, ha agradecido el respaldo recibido por parte de la afición, las instituciones y el entorno universitario, especialmente durante la fase final de la competición, y ha reconocido el trabajo conjunto de jugadoras, cuerpo técnico y club para hacer posible un logro "histórico" para el baloncesto femenino leonés.