La ULE celebra un taller sobre robótica social con estudiantes procedentes de 14 países

Estudiantes de 14 países participan en el taller sobre robótica social que se desallorra en la Universidad de León. - ULE

LEÓN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acoge un Workshop de la red Social aWareness for sErvicE roboTs (Sweet) financiado por el programa Horizon de la Unión Europea, cuyo objetivo principal es formar a una nueva generación de expertos capaces de desarrollar robots de servicio con conciencia social en el que participan estudiantes procedentes de 14 países.

El taller se celebra en el Salón de Grados de la Escuela de Ingeniería Industrial, Informática y Aeroespacial del Campus de Vegazana y fue inaugurado ayer en un acto que contó con la presencia de su director, Joaquín Barreiro García, que estuvo acompañado por Vicente Matellán Oliveira, del Grupo de Robótica de la ULE y la coordinadora de Sweet, Silvia Rossi.

Sweet ofrece un programa doctoral industrial (Marie Sklodowska-Curie Industrial Doctoral Network), que combina Inteligencia Artificial (IA), aprendizaje automático, interacción humano-robot, visión por computador y ciencias cognitivas, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Además de la formación académica, los doctorandos realizarán estancias en empresas del sector de la robótica social en diversos países de la UE, Japón y Corea del Sur.

El proyecto busca impulsar el desarrollo de robots socialmente responsables, transparentes y útiles para sectores como la salud, la educación o la asistencia a personas mayores, con habilidades para percibir, interpretar y responder adecuadamente a emociones, intenciones y diferencias culturales en entornos humanos.

MÁS DE 20 INVESTIGADORES

En el workshop participan más de 20 investigadores de diversos países que proporcionan formación a 15 estudiantes de doctorado de 14 países diferentes: Egipto, República de Corea, Alemania, Italia, India, Brasil, Ecuador, Serbia, Bangladesh, Chipre, Irán, Francia, Myanmar y Congo. Estos fueron elegidos de entre 165 solicitudes de 42 países distintos.

El consorcio de Sweet está compuesto por 11 entidades socias principales y más de una docena de organizaciones asociadas, incluyendo universidades, centros de investigación y empresas tecnológicas de Europa y Asia.