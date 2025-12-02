La ULE convoca el concurso 'Protogenios 2026', con tres premios de 1.000 euros cada uno

Cartel del concurso 'Protogenios 2026' de la Universidad de León (ULE). - ULE

LEÓN 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE), a través de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem), ha hecho pública la convocatoria de una nueva edición del Concurso 'Protogenios 2026', iniciativa enmarcada en el Plan TCUE 2024-2027 de la Junta, una iniciativa que dotará con 1.000 euros a cada uno de los tres proyectos que obtengan mayor puntuación.

Se trata de una propuesta que busca fomentar la transferencia de conocimiento y la innovación universitaria, apoyando el diseño y desarrollo de prototipos con potencial de comercialización. Podrán participar estudiantes de grado, máster y doctorado de la ULE, de forma individual o en equipo.

Los tres proyectos que obtengan mayor puntuación recibirán una dotación económica de 1.000 euros para cada uno, mientras que el resto de propuestas seleccionados recibirán 500 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

A ello hay que añadir que se les proporcionará formación en emprendimiento y asesoramiento especializado en propiedad industrial e intelectual, así como acceso gratuito al FabLab Unileon para el desarrollo de prototipos. Además, se difundirán dichos proyectos mediante vídeos divulgativos.

La presentación de candidaturas se podrá realizar hasta el 25 de enero de 2026 y la entrega de documentación final se extenderá hasta el 31 de julio de 2026. Las solicitudes deberán enviarse por correo electrónico a innovacion@fgulem.es, indicando en el asunto 'Concurso Protogenios' y las bases se pueden consultar en la página web de la Fgulem.