La ULE demuestra que las legumbres locales pueden sustituir a la soja importada para alimentar a las ovejas lecheras

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LEÓN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de León (ULE) han dado un nuevo paso en la búsqueda de alternativas sostenibles para la ganadería al demostrar que los destríos de legumbres de producción local --concretamente de lenteja y alubia-- pueden ser una alternativa a la soja en la alimentación de ovejas lecheras sin rebajar los niveles de producción y sin alterar la calidad de la leche ni la salud del rebaño.

Los destríos de legumbres son los descartes o residuos que se separan durante el proceso de limpieza, cribado y selección de las legumbres (como lentejas, garbanzos o alubias) antes de su envasado para el consumo humano.

Este ensayo de lactación se enmarca en las líneas de investigación del proyecto financiado por la Agencia Estatal de Investigación dedicado a la valorización de subproductos agroindustriales en el sector ovino lechero, cuya investigadora principal es María José Ranilla, del departamento de Producción Animal y del Instituto de Ganadería de Montaña (IGM). En el trabajo han participado investigadores de los grupos de investigación Nutrición de Ovino (Nutrovi) y Alimentación de Rumiantes (Alirum) y del IGM.

Para la realización de esta prueba de lactación se ha contado con el apoyo y la colaboración del tejido empresarial de la provincia. La empresa Legumbres Penelas cedió los destríos de lenteja y alubia procedentes de sus procesos de selección y clasificación, mientras que la firma Plantafarm colaboró en el procesado y molienda de estas materias primas para su posterior incorporación a la ración del ganado, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta sinergia entre la universidad y el sector empresarial local demuestra la viabilidad de revalorizar subproductos agroindustriales regionales que, por criterios estéticos o de tamaño, no llega al mercado de consumo humano, lo que evita su desperdicio y los transforma en recursos de elevado valor nutricional.

INFRAESTRUCTURA PUNTERA

En el contexto de la ganadería de precisión se ha utilizado la infraestructura puntera de la que dispone la Universidad de León para este tipo de estudios, consistente en dos equipos GreenFeed para la medida individual de las emisiones de metano entérico en rumiantes y cuatro comederos automáticos SmartFeed, todos adquiridos a la empresa americana C-Lock, con financiación pública y de la propia ULE.

La torta o harina de soja es tradicionalmente una de las principales fuentes de proteína en la formulación de concentrados para el ganado ovino de leche. Sin embargo, su elevado coste, la fluctuación de los mercados internacionales y la huella ambiental asociada a su importación, convierten la búsqueda de fuentes proteicas alternativas y locales en una prioridad estratégica para el sector.

Las lentejas y alubias son cultivos de gran tradición e implantación en Castilla y León. El aprovechamiento de sus excedentes o descartes no comerciales permite mitigar la dependencia exterior, al tiempo que se impulsa la competitividad de las explotaciones ganaderas mediante el uso de ingredientes de proximidad.

Durante la prueba de lactación, los investigadores sustituyeron la totalidad de la soja y parte de otros ingredientes del concentrado habitual por estos descartes de leguminosas. A lo largo del estudio se evaluaron parámetros clave para la viabilidad técnica y económica de las explotaciones.

RESULTADOS

En este sentido, se comprobó que la cantidad de leche producida, así como sus porcentajes de grasa y proteína se mantuvieron en niveles equivalentes a los de la dieta convencional; el estado sanitario y metabólico de las ovejas no mostraron ningún efecto negativo tras la inclusión de las legumbres y, en cuanto a sostenibilidad, tanto las emisiones totales de metano como la intensidad de emisión (metano emitido por kilogramo de leche producida) no variaron con la inclusión de las legumbres.

Los resultados obtenidos confirman que la revalorización de los destríos de legumbres locales no solo ofrece a los ganaderos una alternativa competitiva para reducir los costes en la compra de piensos y concentrados proteicos, sino que también refuerza las sinergias entre el sector agrícola y el ganadero en Castilla y León, cuestiones que permiten avanzar hacia un modelo de economía circular, de proximidad y con menor impacto ambiental.