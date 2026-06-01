La ULE destaca el talento y entrega de sus estudiantes deportistas tras una temporada exitosa

La rectora de la ULE, Nuria González (centro izquierda), junto a uno de los medallistas de los Campeonatos de España Universitarios. - ULE

LEÓN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha celebrado este lunes un acto de reconocimiento a sus estudiantes deportistas en el que se han puesto en valor los resultados obtenidos a lo largo de una temporada exitosa, así como el esfuerzo, el talento, la entrega, la constancia y el compromiso que implican compatibilizar la actividad académica con la práctica deportiva de alto nivel.

El reconocimiento al deporte es una parte "esencial" de la formación integral del estudiantado universitario, según ha destacado la rectora de la ULE, Nuria González, que ha presidido el homenaje celebrado en el pabellón Hansi Rodríguez.

"Para la Universidad de León el deporte no es una actividad complementaria, sino que forma parte de lo que somos, una universidad que forma personas a través del conocimiento, pero también a través de valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo", ha recalcado la rectora.

El acto ha puesto especialmente de manifiesto el papel de los deportistas de la ULE en los Campeonatos de España Universitarios, en los que la institución ha logrado once medallas. Concretamente, en atletismo la ULE ha sumado dos oros, gracias a la actuación de Raúl Matilla en salto de altura y Miguel Capdepont en lanzamiento de disco. En esta misma disciplina Rubén Matas obtuvo una medalla de plata en disco, mientras que Javier Cruz consiguió otro segundo puesto en lanzamiento de peso.

En taekwondo Marcos Bailez se hizo con la medalla de plata y en halterofilia Tilena Martínez firmó una destacada actuación con una plata y un bronce. El medallero fue completado por los bronces de María López y David Silván en jabalina y de Daniel Ruales en los 5.000 metros, además del tercer puesto logrado por el equipo femenino de balonmano.

LLEVAR EL NOMBRE DE LA ULE "BIEN ALTO"

Estos éxitos fueron reconocidos en el acto que ha servido para poner en valor al conjunto del equipo deportivo. "Aquí hay medallistas, pero también compañeros y compañeras que han competido, que han peleado hasta el final y que representan el espíritu de esta Universidad", ha señalado la rectora, que también ha subrayado la apuesta institucional por el deporte y ha agradecido a los deportistas el hecho de llevar el nombre de la ULE "bien alto".

Por su parte, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes de la ULE, Diego Soto, se ha referido al modelo deportivo de la ULE, basado en la colaboración con clubes y entidades deportivas del entorno, que permite compaginar la formación académica con el desarrollo del talento deportivo en el ámbito federado.

Este reconocimiento ha sido organizado por el área de Deportes de la ULE, con su directora al frente, María Perrino, y el personal técnico y de gestión, con miembros como Jesús Rodríguez Martínez, al que se ha hecho un guiño por su próxima jubilación.