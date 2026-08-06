La ULE distribuye folletos con la programación del evento del eclipse solar que organiza con la ESA y el Ayuntamiento

Folletos sobre el eclipse. - ULE

LEÓN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La programación del gran evento organizado por la Universidad de León (ULE), la Agencia Espacial Europea (ESA) y el Ayuntamiento de León con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto ya puede consultarse a través de los nuevos folletos informativos editados por la Universidad.

Los materiales, disponibles gratuitamente en la Oficina de Información Turística de León, recogen todas las actividades previstas en el Palacio de Congresos y Exposiciones y una guía práctica para contemplar el fenómeno con seguridad, señala la institución académica a través de un comunicado.

Entre las actividades previstas figuran las propuestas divulgativas organizadas por la Universidad de León durante la mañana, con talleres sobre la ciencia del Sol, la exploración espacial, la construcción de cohetes de agua, observación solar segura y otras experiencias diseñadas para acercar la astronomía a públicos de todas las edades.

Junto al programa de actividades, la Universidad de León ha editado también una guía práctica para la observación segura del eclipse, que reúne recomendaciones elaboradas por especialistas para contemplar el fenómeno sin riesgos.

El material incluye consejos sobre el uso de gafas homologadas, las precauciones que deben adoptarse durante las distintas fases del eclipse y otras indicaciones para disfrutar de este acontecimiento astronómico con seguridad.

Ambos materiales se distribuyen gratuitamente en la Oficina de Información Turística de León, situada frente a la Catedral, donde ciudadanos y visitantes pueden recogerlos antes del eclipse para conocer los horarios, las actividades previstas, los principales puntos de observación y las recomendaciones de los expertos.

"Con esta iniciativa, la Universidad de León continúa reforzando su labor divulgadora y su compromiso con la transferencia del conocimiento, facilitando a la ciudadanía materiales prácticos que permitirán disfrutar con seguridad de uno de los acontecimientos astronómicos más importantes que podrán contemplarse desde España en más de un siglo", finaliza la información.